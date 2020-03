Aalborg Pirates taber på isen - men vinder i kontraktforhandlinger

ISHOCKEY:Det kan godt være, at Aalborg Pirates tirsdag aften tabte 2-3 til Esbjerg på egen is, men da holdet allerede har vundet Metal Ligaens grundspil suverænt, er konsekvenserne til at overskue.

Perspektiverne i den kontraktforlængelse, piraterne præsenterede inden kampen i Bentax Isarena, er noget større. Topscorer Thomas Spelling satte nemlig sin underskrift på en forlængelse med yderligere to sæsoner. Alene i denne sæson har han lavet 52 point i 41 ligaoptrædener.

Også backen Sebastian Bergholt forlængede tirsdag sin aftale med Aalborg Pirates. Den aftale gælder for en enkelt sæson.

2827 tilskuere i Aalborg så tirsdag aften deres hold dominere skudstatistikken mod Esbjerg Energy, men det var de vestjyske gæster, der var skarpest foran kassen. Christian Wejse bragte holdet foran i 1. periode, og selvom Felix Scheel fik udlignet i 2. periode, kom Esbjerg foran igen ved Jason Scott De Santis midtvejs i kampen.

I 3. periode pressede Pirates på for udligningen, og den faldt med blot 26 sekunder tilbage på uret - signeret af Pierre-Olivier Morin - og dermed skulle opgøret ud i overtid. Her nåede man at spille 3 minutter og 40 sekunder, før Trevor Cheek afgjorde for Esbjerg.