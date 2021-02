Aalborg Pirates tabte igen - nu får de et pusterum

ISHOCKEY:Et dårligt 2021 for ishockeyholdet Aalborg Pirates fortsatte søndag, da de tabte udekampen til SønderjyskE i Metal Ligaen med 1-3.

Sønderjyderne er ellers det eneste hold, som Pirates har slået i ordinær tid i år, men søndag kom de skævt fra land i Vojens.

SønderjyskE bragte sig foran efter små syv minutter i kølvandet på et powerball, hvor Matt Prapavessis kunne udplacere Jesper Wulff i målet. Sidstnævnte var igen ophævet til førstekeeper, da George Sørensen fortsat sidder ude med den skade, han pådrog sig i pokalturneringens Final4.

2. periode var dog ikke engang fem minutter gammel, før Martin Lefebvre endnu engang demonstrerede sin giftighed i powerplay og udlignede til 1-1.

Godt midtvejs i kampen sørgede Mike Little dog for en ny føring til SønderjyskE, og det var ikke ufortjent. Hjemmeholdet fik dog først punkteret kampen ét minut før tid, da aalborgenserne have taget målmanden ud i jagten på en udligning. I stedet scorede Cameron Brown i tomt net til 3-1.

Nu venter en landsholdspause for Aalborg Pirates, der indtager tredjepladsen i Metal Ligaen, hvor de har god luft både over og under sig. Næste kamp er 16. februar hjemme i Bentax Isarena mod SønderjyskE.