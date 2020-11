Aalborg Pirates tabte igen og mistede førstepladsen - finalfour-drømmen lever for White Hawks

ISHOCKEY:For anden gang på to dage blev Aalborg Pirates besejret af Esbjerg Energy, der fredag fulgte op på torsdagens hjemmesejr på 5-2 ved at vinde med 5-4 i Aalborg.

Undervejs leverede Aalborg Pirates ellers et stort comeback ved at vende 1-4 til 4-4, men i sidste ende trak gæsterne altså alligevel det længste strå.

Nederlaget betød, at Aalborg Pirates mistede Metal Ligaens førsteplads, der blev overtaget af Rungsted, da nordsjællænderne vandt over Herlev.

Allerede efter 19 sekunders spil tog Esbjerg teten i Bentax Isarena, da den tidligere Aalborg Pirates-spiller Felix Scheel sendte pucken ind bag George Sørensen i hjemmeholdets mål.

Efter godt syv minutters spil blev gæsternes føring fordoblet ved Søren Nielsen, men midtvejs i første periode fik Aalborg Pirates fornyet håb, da Kirill Kabanov udnyttede en overtalssituation til at gøre det til 1-2.

Tre minutter senere øgede Esbjerg dog føringen igen, da Anders Koch gjorde det til 3-1, og siden blev Aalborg Pirates' håb om en revanche endnu mere spinkelt, da Charles Corcoran scorede til 4-1.

Aalborg Pirates fik dog en lille opmuntring at forlade en målrig første periode med, da Jonas Jakobsen halvandet minut før slutsignalet reducerede til 2-4.

Anden periode blev dog en skærende kontrast til første og forblev målløs, men små syv minutter inde i tredje periode kom Aalborg Pirates endnu nærmere et stort comeback, da Pierre-Olivier Morin reducerede til 3-4, og med godt ni minutter tilbage kom hjemmeholdet helt op på omgangshøjde, da Kirill Kabanov kom på måltavlen for anden gang.

Glæden var dog kortvarig, for små syv minutter før tid genetablerede Christian Wejse Esbjergs føring, og den scoring endte med at sikre gæsterne de tre point.

Til gengæld var der fredag aften noget at glæde sig over for Frederikshavn White Hawks. Vendelboerne har fået aflyst en række kampe grundet nedlukningen af Frederikshavn Kommune, men til gengæld fik de hjælp af Herning Blue Fox, der vandt udekampen mod SønderjyskE.

Det betyder, at Frederikshavn stadig har mulighed for at holde fast i den fjerdeplads, der efter 16 spillerunder vil sikre en billet til pokalturneringens Final4-stævne. SønderjyskE har dog stadig to kampe til at hente Frederikshavns forspring på fire point, mens Herning også kan snuppe fjerdepladsen med en sejr på tirsdag over Rungsted.