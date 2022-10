Se billederne: Aalborg Pirates tabte til suveræne svenskere og er færdig i Champions League

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' sidste teoretiske mulighed for at spille sig videre fra Champions Hockey Leagues gruppespil forduftede tirsdag aften, da det hjemme i Aalborg blev til et forventet nederlag til svenske Luleå.

De svenske gæster vandt med 3-1, og dermed er Aalborg Pirates fortsat noteret for tre point efter fem kampe.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Der resterer en enkelt kamp på udebane mod Luleå, der i kraft af maksimumpoint har sat sig på puljens førsteplads. Jukurit tager den anden plads videre, efter at Sparta Prag ikke kunne nå frem til tirsdagens kamp i Finland, hvorfor hjemmeholdet blev tildelt sejren.

Aalborg Pirates - Luleå 1-3 Periodecifre: 0-1, 1-2, 0-0

Mål: 0-1 Konstantin Komarek (12.20), 0-2 Julius Honka (23.05), 0-3 Filip Pyrochta (25.20), 1-3 Magnus Boesen (25.44)

Udvisninger: Aalborg Pirates 2x2 minutter, Luleå 2x2 minutter

Tilskuere: 1406

Aalborg Pirates var ellers tæt på at tage en overraskende føring mod de suveræne svenskere midtvejs i første periode, men kaptajn Julian Jakobsen måtte se sit forsøg prelle af på stolpen.

Luleå kom som nævnt til Aalborg med fire sejre i de første fire kampe i gruppespillet og var derfor allerede sikret videre avancement. Det satte sit præg på intensiteten, men svenskerne takkede dog ikke nej, da Aalborg Pirates efter godt 12 minutters spil var i det gavmilde hjørne.

Hjemmeholdet mistede pucken i egen zone, og det udnyttede Konstantin Komarek til at sende et føringsmål ind bag en sagesløs George Sørensen i Aalborg Pirates' mål.

Aalborg Pirates' fejl i egen zone blev straffet hårdt mod Luleå. Foto: Claus Søndberg

I en overtalssituation i første periodes slutfase var Aalborg Pirates nærgående, men flere gode muligheder blev ikke udnyttet, hvorfor udligningen udeblev.

Tre minutter inde i anden periode blev det i stedet 2-0 til Luleå. Julius Honka lagde pucken mod mål langt udefra, og den strøg forbi venner og fjender og snød George Sørensen.

To minutter senere blev ondt værre for hjemmeholdet, der atter mistede pucken i egen zone. Det betød, at Filip Pyrochta få øjeblikke senere fik helt frit skud midt for mål, og det blev forvandlet til en sikker scoring.

Underholdningsværdien fejlede ikke noget i begyndelsen af anden periode, og bare 24 sekunder efter Luleås 3-0-scoring kom Aalborg Pirates også på tavlen, da unge Magnus Boesen efter en tværpasning kunne lægge pucken ind i det tomme mål.

Godt seks minutter før anden periodes afslutning kunne gæsterne have genetableret tremålsføringen, men George Sørensen diskede op med en flot redning på en friløber.

Omvendt var Aalborg Pirates tæt på endnu en reducering efter flot overtalsspil to minutter før anden periodes afslutning, men den sidste skarphed foran mål manglede igen, og derfor gik Luleå ind til tredje periode foran 3-1.

Tredje periode lignede til gengæld en af dem, der bare skulle overstås, inden Aalborg Pirates nu kan rette fuldt fokus mod Metal Ligaen, hvor billetten til pokalturneringens Final4 skal sikres i de kommende uger.

Næste tirsdag skal der godt nok sættes et punktum i Champions Hockey League med et besøg i Luleå, men her er kun æren på spil.

