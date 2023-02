Aalborg Pirates tabte topbrag, men har stadig en fordel

HERNING:Aalborg Pirates kunne mandag aften have spillet sig meget tæt på grundspilssejren i Metal Ligaen i ishockey, men de snublede på isen i Herning.

Det midtjyske hjemmehold fra Blue Fox vandt i stedet topkampen 5-2, og dermed trak de tre point fra i toppen af rækken.

Aalborg Pirates kan dog fortsat selv afgøre, om de skal vinde grundspillet og dermed have fordelen af at starte alle slutspilsserierne på egen is. En anden bonus vil være fordelen af hjemmebane i en eventuel syvende og afgørende slutspilskamp.

Herning har kun to kampe tilbage i grundspillet, mens Aalborg har yderligere fire kampe på programmet, og vinder de dem, er de også sikret førstepladsen. Midtjyderne har dog den fordel, at de er bedst indbyrdes, hvilket bliver afgørende, hvis de to mandskaber skulle ende på samme antal point.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates 5-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-1, 2-0, 3-1

Mål: 0-1 Trevor Gooch (17.41), 1-1 Jakob Jessen (37.06), 2-1 Andris Dzerins (39.46), 3-1 Brett Perlini (43.41), 3-2 Jeppe Jul Korsgaard (45.09), 4-2 Gordon Marcus Ballhorn (52.09), 5-2 Mathias Bau (57:54)

Udvisninger: Herning 4x2 min., Aalborg 4x2 min.

Tilskuere: 1881

Mandagens topkamp startede i et forrygende tempo uden ret mange spilafbrydelser, og begge hold spillede sig frem til en del gode muligheder. De aalborgensiske gæster så dog stærkest ud og fik fortjent prikket hul på bylden.

Med godt to minutter tilbage af 1. periode vandt Kirill Kabanov pucken ved panden og sendte den ind foran mål, hvor Patrick Bjorkstrand smart sendte den videre til Trevor Gooch, der gjorde til til 1-0 for Pirates ved bagerste stolpe. Kort efter var det tæt på en udbygning, men Brayden Low ramte overliggeren.

- Vi kom rigtig godt ud til kampen, men siden lukkede vi dem desværre tilbage i opgøret, og vi fik ikke beskyttet vores mål godt nok i flere situationer, forklarede Mikkel Højbjerg efter kampen til TV2 Play.

I 2. periode faldt kampens tempo en del, og som minutterne røg af uret fik Herning efterhånden lagt et godt tryk i aalborgensernes zone. Som en konsekvens af det fik Jakob Jessen med tre minutter tilbage udlignet til 1-1 på et trækskud.

Julian Jakobsens udvisning i slutningen af 2. periode blev nådesløst straffet af en Herning-mandskab, der var skarpere i powerplay, end aalborgenserne var. Arkivfoto: Henrik Bo

Efterfølgende tog Pirates-kaptajn Julian Jakobsen en udvisning, og den blev nådesløst straffet til 2-1 for Herning af Andris Dzerins, der kunne drage profit af god trafik foran kassen.

Nu var Aalborg Pirates tvunget til at skulle ud og jage i 3. periode, og Jeppe Jul Korsgaard var tæt på en tidlig udligning, da han kom helt fri - uden dog at kunne få pucken forbi Hernings stærke amerikanske keeper.

I stedet forærede Ben Carroll Herning muligheden for at udbygge, da han tabte pucken til Mathias Bau højt på isen, og så kunne profilen stikke afsted og lægge den perfekt på tværs til 3-1 fra Brett Perlinis stav.

Men Aalborg Pirates var ikke slået endnu. Hurtigt straffede de et pucktab bag Hernings mål, og formstærke Jeppe Jul Korsgaard klappede denne gang pucken effektivt op i modsatte målhjørne til 2-3-reducering.

Med otte minutter tilbage af kampen fik Herning en friløber, og Victor Rollin Carlsson følte sig tvunget til at lave et straffeslag. Det pillede George Sørensen dog flot, men glæden varede ikke længe.

På den efterfølgende faceoff trak Gordon Marcus Ballhorn pucken op i det ene målhjørne til 4-2, mens Sørensen i aalborgensernes mål havde travlt med at beklage sig over manglende udsyn.

Mod slutningen tog aalborgenserne målmanden ud i jagten på en udligning, men i stedet punkterede Mathias Bau kampen med målet til 5-2 i tomt net.