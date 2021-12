Aalborg Pirates tabte topkamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates forpassede fredag aften muligheden for at slå et hul i toppen af Metal Ligaen, da det i topopgøret på udebane mod Herning Blue Fox blev til et nederlag på 4-5.

Dermed står begge hold noteret for 55 point efter 28 kampe.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates 5-4 Periodecifre: 2-2, 1-1, 2-1 Mål: 1-0 Oskar Drugge (02.44), 1-1 Pierre-Olivier Morin (12.31), 2-1 Kristian Jensen (14.07), 2-2 Nikolaj Carstensen (14.49), 2-3 Stephen Anderson (26.59), 3-3 Simon Schleicher (31.27), 4-3 Miska Humaloja (46.18), 5-3 Daniel K. Nielsen (50.29), 5-4 Julian Jakobsen (59.41) Udvisninger: Herning 3x2 minutter, Aalborg 3x2 minutter, 1x5 minutter Game misconduct: Kirill Kabanov, Aalborg Pirates Tilskuere: 1316 VIS MERE

Som i torsdagens sejr over Rungsted måtte Aalborg Pirates klare sig uden backen Victor Panelin-Borg og forwarden Thomas Spelling, og efter mindre end tre minutters spil i Herning kom aalborgenserne også bagud.

Mads Christensen og Morten Poulsen stod for forarbejdet, så Oskar Drugge kunne bringe hjemmeholdet foran 1-0.

Aalborg Pirates svarede dog igen med en udligning fra Pierre-Oliver Morin efter 12 et halvt minuts spil, men halvandet minut senere bragte den tidligere Frederikshavn White Hawks-spiller Kristian Jensen atter Herning foran.

Den stilling fik dog kun lov at stå i 42 sekunder, inden Nikolaj Carstensen bragte balance i regnskabet.

Syv minutter inde i anden periode tog Aalborg Pirates også føringen takket være Stephen Andersons 3-2-scoring, men godt fire minutter senere udlignede hjemmeholdets Simon Schleicher.

Kort inde i tredje periode blev Kirill Kabanov idømt en game misconduct, og selv om Aalborg Pirates red stormen af i det fem minutter lange undertal, lykkedes det til sidst alligevel Herning at sikre sig sejren på scoringer af Miska Humalajo og Daniel Nielsen.

19 sekunder før tid fik Julian Jakobsen ganske vist reduceret til 4-5, men nærmere kom Aalborg Pirates ikke. Næste opgave for piraterne er 29. december, hvor der venter et lokalopgør på udebane mod Frederikshavn White Hawks.