Aalborg Pirates' topscorer: Vi havde noget, der skulle revancheres

ISHOCKEY:Efter to nederlag i træk - både i ligaen og pokalen - satte Aalborg Pirates sig fredag igen tungt på ishockeytronen i Nordjylland. 4-0 lød hjemmesejren over Frederikshavn White Hawks på.

- Vi havde lidt, vi skulle revanchere os for fra Final4, og samtidig er vi ved at forberede os til slutspillet og arbejder hårdt hver dag for at komme på i gear. Det er nødvendigt, hvis vi skal være klar, når slutspillet starter, forklarer Pirates-topscorer Thomas Spelling.

Aalborg Pirates har for længst vundet grundspillet og er nu oppe på 97 point i toppen af Metal Ligaen. Men motivationen fejler ikke noget, hvis man spørger den rutinerede forward.

Aalborg Pirates tog fredag aften imod Frederikshavn White Hawks hjemme i Bentax Isarena. Foto: Martin Damgård

- Jeg er ret sikker på, at folk også vil kunne se i de sidste fire grundspilskampe, at vores motivation ikke kommer til at fejle noget. Vi er i god form, men vi mangler lige noget taktisk, der skal finjusteres, inden det bliver alvor, forklarer Spelling.

Fredag aften skulle Aalborg Pirates dog bruge første halvdel af kampen på at få prikket hul på Tadeas Galansky i frederikshavnernes bur.

- Man må give ham den kredit, at han er en god målmand, som det er svært at score på, men det lykkedes til slut. Samtidig synes jeg, vi havde godt styr på Frederikshavn i vores egen zone, og de få gange, de kom til muligheder, havde vi heldigvis også selv en stærk målmand i George (Sørensen, red.), forklarer Thomas Spelling, der selv scorede til 4-0 og nåede op på 50 point i sæsonen.