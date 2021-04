Aalborg Pirates-træner håber på kontraktforlængelse: - Jeg er stort set aalborgenser nu

ISHOCKEY:Aalborg Pirates måtte tirsdag aften se Rungsted Seier Capital løbe med det danske mesterskab, da nordsjællænderne vandt 3-2 i Aalborg og dermed finaleserien med samlet 4-2.

Nu kan Aalborg Pirates i stedet rette fokus mod at få sammensat et hold, der i næste sæson kan tage det sidste skridt op ad medaljeskamlen.

Nordjyderne skal blandt andet have afklaret, hvem der skal træne holdet. Den nuværende cheftræner Garth Murray har kontraktudløb, men det er langt fra afskrevet, at de to parter bliver enige om et videre samarbejde.

- Jeg synes, at Garth har gjort et godt job, så jeg vil ikke udelukke, at han også står i boksen næste år, men nu skal vi lige have evalueret på tingene først, siger sportschef Ronny Larsen.

Der er dog allerede blevet talt kontraktforlængelse, fortæller Ronny Larsen, og Garth Murray selv er meget opsat på at tage endnu en tørn i Aalborg Pirates.

- Jeg er stort set en aalborgenser nu. Min kæreste går i skole her, og jeg har et barn her. Derfor vil jeg også gerne blive i klubben, til de ikke vil have mig mere. Jeg elsker klubben, alle folkene omkring klubben og ikke mindst byen, så jeg vil gerne blive her, siger Garth Murray.

Aalborg Pirates kan se tilbage på en sæson, hvor der bortset fra i første spillerunde i september er blevet spillet for tomme tribuner. Derfor ved Ronny Larsen heller ikke, om han får det samme økonomiske råderum som i den netop afsluttede sæson.

- Det tør jeg ikke stå her og love. Sammen med bestyrelsen må vi se på, hvilke muligheder vi har, men jeg håber meget på, at vi til næste sæson kan åbne for tilskuere igen, så vi kan få skabt noget økonomi ad den vej og samtidig få noget stemning ind i hallerne igen. Det ville være godt for ishockeyen, siger Ronny Larsen.

Han kan glæde sig over, at en række danske profiler som Julian Jakobsen, George Sørensen, Thomas Spelling, Martin Højbjerg, Mikkel Højbjerg og Lasse Bo Knudsen også har kontrakter for den kommende sæson. Til gengæld er det et åbent spørgsmål, hvor mange af klubbens udenlandske spillere, der vender tilbage efter sommerferien.

- Der er et par stykker af dem, som vi i hvert fald gerne vil beholde, men vi skal lige have evalueret ordentligt på tingene. Et er at være god i grundspillet, men man skal også være god i slutspillet. Vi må se, hvad vi finder ud af, men jeg er ret sikker på, at vi i hvert fald ser en eller to af de udenlandske spillere igen i næste sæson, siger Ronny Larsen.