Aalborg Pirates-træner har et trick: Sådan fyrer han op under sine spillere

ISHOCKEY:Uanset hvordan det går i de tre sidste runder af grundspillet i Metal Ligaen i ishockey, ligger det fast, at Aalborg Pirates skal ud i en kvartfinaleduel over syv kampe mod Rødovre, når slutspillet indledes fredag 13. marts.

Alligevel har aalborgenserne virket tændte på det seneste - med fire sejre på stribe til følge. Og det har målmand George Sørensen en god forklaring på.

- Vi er nødt til at være oppe i gear, når slutspillet begynder. Vi kan ikke tillade os at gå og lalle den, for så bliver vi straffet mod Rødovre, når det bliver alvor i slutspillet. Og jeg synes, vi har set gode ud og spillet med koncentration i forsvaret på det seneste.

- Samtidig er Garth (Murray, cheftræner, red.) god til at finde nogle punkter, hvor han kan fyre ekstra op under vores motivation. Mod Frederikshavn i fredags skulle vi have revanche fra Final4, og mod SønderjyskE søndag handlede det om at vaske den snitter væk, de gav os i slutningen af januar, forklarer Pirates-keeperen.

Tirsdag aften venter Esbjerg Energy i Bentax Isarena, hvor små 3000 allerede har sikret sig billet. Esbjerg har to gange i sæsonen slået piraterne, så motivationen er at sætte det indbyrdes skab på plads.

På fredag gælder det så Rødovre i en generalprøve på slutspillet, og faktisk har Aalborg Pirates endnu til gode at vinde i Rødovre Centrum Arena.

- Så det bliver forhåbentlig en god generalprøve på slutspilsduellen derovre, for på hjemmebane har vi haft godt styr på dem, slutter George Sørensen.

Frederikshavn White Hawks er oversiddere tirsdag aften, men skal i aktion på fredag hjemme mod SønderjyskE