Aalborg Pirates trak skandinaviske tophold i Champions Hockey League

ISHOCKEY:Aalborg Pirates får det svært, når ishockeyholdet til efteråret skal deltage i Champions Hockey League (CHL).

Onsdag blev der trukket lod til gruppespillet, og her blev aalborgenserne parret med svenske Luleå, finske Jukurit og tjekkiske Sparta Prag.

- Der findes ikke nogen nem lodtrækning for os i sådan en turnering, men vi møder tre hold fra de helt store hockeynationer i Europa, så vi får vores sag for. Det bliver spændende og lærerigt at blive matchet på det niveau, siger Aalborg Pirates' sportschef Ronny Larsen.

Fra øverste seedningslag får de danske mestre fornøjelsen af Luleå HF fra det nordlige Sverige, der netop har spillet finale om det svenske mesterskab, hvor de tabte til Färjestad. Aalborgenserne har tidligere mødt et andet svensk hold i skikkelse af Frölunda fra Sverige, og her tabte de henholdsvis 0-6 og 1-5.

Gensyn med Aalborg-back

Fra andet seedningslag venter Mikkelin Jukurit fra Finland, der har den Aalborg-fødte landsholdsback Oliver Larsen i truppen. De blev nummer to i den finske liga, men røg siden overraskende ud af kvartfinalerne.

- Flere af vores spillere har spillet ungdomsishockey med Oliver i Aalborg, så det bliver sjovt at møde ham igen, siger Ronny Larsen.

Endelig venter der Aalborg Pirates en tur til Tjekkiet for at møde de tjekkiske sølvindere fra Sparta Prag, der på papiret er det mindst stærke af de tre modstandere.

- De har dog stadig et budget, der er mange gange større end vores, men vi går ind til de her kampe med en ambition om at drille dem. Alle tre hold vil nok undervurdere os en smule, for de har næppe den helt store respekt for dansk klubishockey. Det kan blive vores chance, vurderer Aalborg Pirates' sportschef.

Første spillerunde i Champions Hockey League skal afvikles i dagene 1. og 2. september, og anden spillerunde straks efter i dagene 3. og 4. september.