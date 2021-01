Aalborg Pirates vandt efter stærkt comeback - White Hawks floppede mod bundhold

ISHOCKEY:Aalborg Pirates leverede et godt comeback og vandt efter overtid udekampen mod SønderjyskE, mens rivalerne fra Frederikshavn White Hawks skuffede med et nederlag til bundholdet Odense, da de to nordjyske ishockeyhold tirsdag var i kamp i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates var godt på vej mod det fjerde nederlag i fem kampe, men kom godt igen mod SønderjyskE og hentede to vigtige point til topstriden, hvor piraterne har fire et halvt point op til Rungsted på førstepladsen.

SønderjyskE - Aalborg Pirates 2-3 Periodecifre: 0-0, 2-0, 0-2, 0-1 Mål: 1-0 Mathias Borring Hansen (28.30), 2-0 Cameron Brown (39.22), 2-1 Cody Donaghey, 2-2 Pierre-Olivier Morin (52.40), 2-3 Thomas Spelling (60.40) Udvisninger: SønderjyskE 4x2 minutter, 1x10 minutter, Aalborg Pirates 3x2 minutter VIS MERE

SønderjyskE tog teten på to mål i anden periode, inden Aalborg Pirates fik fornyet håb om point kort inde i tredje periode, da Cody Donaghey udnyttede en overtalssituation til at reducere til 1-2, og med godt syv minutter tilbage fik Pierre-Olivier Morin også udlignet.

Aalborg Pirates sikrede sig sejren bare 40 sekunder inde i overtiden, da Thomas Spelling blev matchvinder på sin tidligere hjemmebane.

Frederikshavn White Hawks var på besøg hos Metal Ligaens bundhold Odense Bulldogs, hvor vendelboerne fik en helt forfærdelig start.

Med to mål indenfor 22 sekunder i kampens fjerde minut bragte fynboerne sig foran 2-0, og midtvejs i tredje periode blev det også 3-0 ved Oliver True.

Fem minutter før anden periodes udløb fik Frederikshavn White Hawks dog reduceret trods en mand i undertal, da Kyle Hope fik pucken i nettet.

Nærmere end det kom gæsterne dog ikke, og 51 sekunder før slutsignalet cementerede Lukas Lundvald Nielsen i stedet Odenses sejr.