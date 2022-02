Aalborg Pirates var i store vanskeligheder mod bundprop

ISHOCKEY:Aalborg Pirates var torsdag på den igen, efter de onsdag vandt 5-1 hjemme mod Odense Bulldogs. Torsdag var ligaens nummer to taget til Rødovre for at møde bundproppen Rødovre Mighty Bulls. Ligesom i onsdagens kamp var piraterne mødt op uden Julian Jakobsen, Pierre-Olivier Morin og Ian Edmondson.

Piraterne kom til kampen med fire sejre i træk, men det var måske mere trætheden end selvtilliden, der viste sig fra kampens start, hvor hjemmeholdet kom klart bedst fra start i Rødovre Skøjte Arena.

Rødovre nåede at få kampens første chance, før de også fik muligheden for at tage målmanden ud og spille seks mod fem på grund af en afventende udvisning til Pirates. Udvisningen blev aldrig til noget, for Rødovre bragte sig foran i seks mod fem-spillet allerede efter 58 sekunders spil.

Gustaf Berling satte pucken forbi Frederik Søgaard i Pirates' mål, der - i modsætning til onsdagens kamp - startede frem for George Sørensen.

Under to minutter senere bragte Stephen Anderson balance i regnskabet, da han scorede på en retur efter Jonas Jakobsens afslutning, der desuden kom efter et flot angreb af Aalborg.

Scoringen hjalp lige lidt, for Pirates-spillerne kunne slet ikke få pasningerne til at hænge sammen, og deres normale speed kunne de heller ikke finde frem.

I det ottende spilleminut oplevede Pirates 20 rædsomme sekunder, da 1-1 meget hurtigt blev til 3-1 til hjemmeholdet. Aalborg Pirates-coach Garth Murray tog en timeout med det samme, men spillet blev ikke bedre de kommende minutter, hvor bundproppen kunne have bragt sig i front med 4-1 flere gange, i stedet reducerede Stephen Anderson ufortjent ved at tage pucken rundt om mål og sætte den ind.

Rødovre Mighty Bulls - Aalborg Pirates 4 - 5 Periodecifre: 4-3, 0-1, 0-1 Mål: 1-0 Gustaf Berling (00.58), 1-1 Stephen Anderson (02.41), 2-1 Frederik Kaels (07.38), 3-1 Johan Lundgren (07.58), 3-2 Stephen Anderson (11.28), 3-3 Stephen Anderson (14.00), 4-3 Johan Lundgren (15.38), 4-4 Tobias Ladehoff (36.27), 4-5 Lasse Bo Knudsen (49.18) Udvisninger: Aalborg Pirates 1x2 minutter VIS MERE

Lidt over to minutter senere var canadieren på spil igen, da han udlignede med sin tredje scoring. glæden var kort, da Rødovre halvandet minut senere scorede det sidste mål til 4-3 i en hæsblæsende periode.

Stephen Anderson i Aalborgs hvide dragte scorede tre gange i torsdagens sejr. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Garth Murray tog konsekvensen fra starten af anden periode ved at skifte George Sørensen ind i stedet for Frederik Søgaard i målet.

Det hjalp på defensiven hos Pirates, der gik igennem anden periode uden at lukke mål ind. Perioden bragte slet ikke den samme underholdning som de første 20 minutter.

Defensiven hos Rødovre - og især målmandspræstationen, der ikke var prangende i første periode - blev også bedre, men alligevel formåede Tobias Ladehoff at score til 4-4,. Piraterne kunne dermed gøre klar til en tredje periode, der startede helt lige på måltavlen.

Aalborg Pirates kom ud til tredje periode meget bedre end de to første perioder. Der var mere fart, flow og pasningerne var hurtigere og bedre, men der skulle gå lidt mere end ni minutter, før de bragte sig i front.

Kaptajn Lasse Bo Knudsen scorede det afgørende mål, der sikrede holdet de tre point til sidst. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Et slagskud fra kaptajn Lasse Bo Knudsen gik hele vejen i mål og igennem benene på Saikkonen i Rødovres mål, der ikke så alt for heldig ud ved aalborgensernes 5-4-scoring.

Rødovre Mighty Bulls kunne slet ikke skabe de samme antal chancer i tredje periode, selvom de naturligt pressede på for at få udligningen til sidst. Aalborg Pirates' forbedrede defensiv fra første periode stod dog godt imod, og derfor endte kampen også med en sejr på 5-4 til Aalborg Pirates.

Næste udfordring for piraterne er lørdag, hvor de hjemme i Gigantium tager imod Herlev Eagles klokken 20.00.