Aalborg Pirates tager Final 4-værtskab for tredje gang

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skal være værter for det danske Final 4-stævne i ishockey for tredje gang i streg.

Det står klart efter fredagens tv-kamp, hvor tidligere Pirates-direktør - og nuværende kommercielle chef i Metal Ligaen - Thomas Bjuring understregede valget.

- Det er tydeligt at der er lagt en stor ære i at være vært for dette års Metal Final 4. Overordnet set har alle været enormt kreative, og vi er ganske enkelt imponeret over de mange tiltag, som hver af klubberne har formået at implementere under de vanskelige rammer, som coronaen og samfundet byder os lige nu, siger han.

- Temaerne i dette års bud har været coronasikre, sportslige rammer samt kreativ og god markedsføring af eventen. Komiteen bag udvælgelsen har fundet Aalborg bedst ud fra den betragtning, at de ganske enkelt har præsteret på højt niveau i samtlige otte kategorier i udvælgelsesmatrixen. Læg dertil, at man sågar har formået at implementere yderligere tiltag, som i den grad løfter niveauet endnu engang på markedsføringen af Final 4-turneringen, tilføjer Thomas Bjuring.

Final 4 spilles i Gigantium 29. og 30. januar, hvor Aalborg Pirates møder Esbjerg i semifinalerne.