Se billederne: Aalborg Pirates vinder titel efter kæmpe drama

ISHOCKEY:Aalborg Pirates leverede varen foran en sydende Sparekassen Danmark Isarena, da Herning Blue Fox blev besejret i Metal Cup-finalen.

De første 20 minutter var så hæsblæsende, at de kunne give selv verdens bedste fridykker åndedrætsbesvær. Det var ganske enkelt fremragende reklame for dansk ishockey, som de pt. to bedste mandskaber i Danmark leverede.

Der var dog tale om en decideret koldstart for Aalborg Pirates. Efter blot 27 sekunder måtte George Sørensen se sig passeret for første gang. Mathias Bau gjorde det, han er bedst til, da han skovlede pucken over stregen.

I de efterfølgende minutter var piratskibet ved at kæntre, for Herning Blue Fox var i flere gange meget tæt på at fordoble føringen. George Sørensen kom på overarbejde, og det gav flere returpucke, som med lidt mere tur i den til Herning var endt i nettet i stedet for alle mulige andre steder. Det så lidt forkrampet ud for piraterne.

Men som sendt fra de højere luftlag dukkede kaptajn Jakobsen op og udlignede. Julian Jakobsens scoring vendte på forunderlig vis kampen på hovedet, og nu var der medvind på isen til piraterne, der også i den grad opsøgte de marginaler, der skal til.

Aalborg fik halvandet minut i to mands overtal. Det fik Herning dygtigt annulleret. Ja det vil sige, bedst som den anden udvisning stod til at udløbe, og Herning kunne atter ville være fem markspillere på isen, fik uldjyderne en ny udvisning. Denne gang for at være for mange spillere på isen.

Den gave takkede Pirates for, da Thomas Spelling hamrede pucken i nettet. Aalborgs føring blev dog hurtigt udlignet af de blå ræves Miska Humaloja.

2-2 var stillingen efter de første forrygende 20 minutter, som satte en høj standard. Den enorme underholdningsværdi blev ikke mindre i de næste 20 minutter.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates Periodecifre: 2-2, 1-3, Mål: 1-0 Mathias Bau (0.27), 1-1 Julian Jakobsen (5.45), 1-2 Thomas Spelling (11.05), 2-2, Miska Humaloja (12.38), 2-3 Patrick Bjorkstrand (23.46), 2-4 Mikkel Højbjerg (27.17), 2-5 Mikkel Højbjerg (36.31), 3-5 Jarkko Malinen (38.55), 4-5 Mathias Bau (51.05), 6-4 Jeppe Jul Korsgaard (19.25) Udvisningsminutter: Aalborg Pirates 35, Herning Blue Fox 66 VIS MERE

Faktisk blev det kun vildere i anden periode. Her virkede stemningen på isen om muligt endnu mere intens. Der blev skøjtet lige til grænsen og i flere tilfælde et stykke over.

Det resulterede i en bunke større eller minde bataljer mellem de to holds spillere. Patrick Bjorkstrand og Mikkel Højbjerg formåede at bringe Aalborg Pirates foran 4-2. I hver eneste sekvens, der sluttede en blokering fra en keeper, blev der kørt hårdt på af det angribende hold. Sådan en situation udviklede sig til et godt gammeldags slagsmål. Herning-spillerne beskyttede deres keeper, og det kostede et par tidlige badebilletter til Aalborgs Lasse Bo Knudsen og Hernings Miska Humaloja.

Der blev ikke holdt igen.

Kort efter røg Hernings Markus Jensen også ud for resten af kampen, da han nedlagde Julian Jakobsen. Det efterfølgende powerplay på fem minutter blev udnyttet af piraterne og Mikkel Højbjerg, der gjorde det til 5-2 med sit andet mål i kampen.

Bedst som Aalborg var ved at afgøre kampen slog Herning tilbage. Jarkko Malinen reducerede og gav dermed både fans og holdkammerater en styrket tro på, at slaget endnu ikke var tabt.

Efter 40 minutters fantastisk underholdning førte Aalborg Pirates 5-3 på måltavlen, mens det var Herning, der førte an i udvisningsminutter. Her var det blevet til 62 midtjyske udvisningsminutter, mens Aalborg var noteret for 33 af slagsen.

Tredje periode bød ikke på samme mængde udvisninger, som man så i anden periode, men dramatik var der fortsat rigeligt af.

Mathias Bau fik nemlig reduceret Pirates' føring til 4-5. og så var det ellers tid til at bide negle, hvis man heppede på piraterne. Herning lugtede blod, og det ene skud efter det andet blev sendt i retning af George Sørensens mål.

Alle bekymringer blev dog fejet af isen, da Jeppe Jul Korsgaard gjorde det til 6-4 med 35 sekunder tilbage af kampen. Dermed kan Aalborg Pirates sætte sæsonens første - men måske ikke sidste - pokal ind i pokalskabet.