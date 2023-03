Aalborg Pirates ydmyget, da Rungsted scorede tocifret antal mål

AALBORG:Grundspilsvinderen Aalborg Pirates blev sat noget så eftertrykkeligt på plads i egen arena fredag aften. I den første kvartfinale mod Rungsted Seier Capital blev hjemmeholdet udstillet og tabte med hele 2-11.

At nordjyderne havde vundet samtlige af de seks indbyrdes dyster i denne sæson, var ikke til at se. Pirates-spillerne stod i kø til at lave fejl. Det var i så voldsom en grad, at den uden tvivl kunne matche køen til årsopgørelsen. Det var nok også nærmere årsopgørelsen end ishockey, som mange af fansene tænkte på, da Rungsted scorede to hurtige mål efter 35 minutter til 2-6 og 2-7. Derefter startede folkevandringen mod udgangene.

Aalborg Pirates' start var som taget ud af en gyserfilm, for efter bare syv minutter var gæsterne foran med 3-0.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 2-11 Periodecifre: 2-5, 0-3, 0-3

Mål: 0-1 Marcus Olsson (03.52), 0-2 Lucas Andersen (05.25), 0-3 Marcus Olsson (07.10), 1-3 Martin Højbjerg (11.49), 1-4 David Madsen (15.08), 2-4 Matt Salhany (18.39), 2-5 Brett Thompson (18.51), 2-6 Mathieu Pompei (35.18), 2-7 Brett Thompson (35.35), 2-8 James Livingston (37.55), 2-9 Rasmus Thykjær Andersson (50.38), 2-10 Brett Thompson (51.12), 2-11 Frederik Bjerrum (53.17)

Udvisninger: Aalborg 5x2 minutter & 1x5 minutter, Rungsted 5x2 minutter

Marcus Olsson startede Rungsted-opvisningen med en styring efter fire minutter. Kort efter modtog Tobias Ladehoff en fem minutters udvisning for en hård tackling på den tidligere Pirates-spiller Sebastian Bergholt. Overtallet udnyttede Rungsted til at lave to scoringer. Først var det Lucas Andersen som fandt nettet, og kort efter scorede Marcus Olsson sin anden scoring. Garth Murray tog konsekvensen af den rædselsfulde start og skiftede Thomas Lillie ind i målet i stedet for George Sørensen.

Aalborg Pirates tog fredag aften hul på slutspillet. Modstanderen i den første kvartfinale var Rungsted Seier Capital hjemme i Sparekassen Danmark Isarena. Cheftræner Garth Murray. Aalborg 10. marts 2023 Foto: Martin Damgård

Martin Højbjerg fik godt midtvejs i perioden reduceret til 1-3 efter en smart aflevering bagom ryggen fra Julian Jakobsen. Det gav dog ikke den ønskede medvind for hjemmeholdet.

Oscar Drugge ramte i egen zone Victor Rollin Carlsson på skøjten. Det gav en friløber til David Madsen, der eksekverede til 1-4. I slutningen af perioden var endnu en fejl i egen zone skyld i en Rungsted-scoring, men 12 sekunder før havde Matt Salhany efter et tungt pres fra hjemmeholdet nettet. Dermed kunne Rungsted gå til pausen foran 5-2.

Aalborg Pirates tog fredag aften hul på slutspillet. Modstanderen i den første kvartfinale var Rungsted Seier Capital hjemme i Sparekassen Danmark Isarena. Matt Salhany. Aalborg 10. marts 2023 Foto: Martin Damgård

Med fem minutter tilbage af anden periode scorede Mathieu Pompei til 6-2 og 17 sekunder senere var Brett Thompson endnu engang på pletten. James Livingston lukkede perioden med målet til 8-2 i powerplay.

Ydmygelsen fortsatte i tredje periode. Rasmus Thykjær Andersson gjorde det efter 50 minutter til 9-2, et halvt minut senere fulendte Brett Thompson sit hattrick og kort efter var Frederik Bjerrum på pletten og gjorde ydmygelsen total med scoringen til 11-2.

Aalborg Pirates har i den grad noget at revanchere i den anden kvartfinale, som spilles i Rungsted på søndag.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital