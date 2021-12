Aalborg-profil blev smittet for anden gang og fik elendig optakt til topkamp

HÅNDBOLD:Nytårschampagnen får måske en bitter eftersmag for spillere og ledere i Aalborg Håndbold, når de fredag aften går ind i 2022.

2021 sluttede nemlig med en nedtur, da det torsdag aften blev til et 35-38-nederlag i topkampen på udebane mod GOG.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi ikke formåede at hente to point hernede, men vi må bare erkende, at tingene ikke rigtigt hænger sammen for os i øjeblikket. Især defensivt har vi svært ved at finde niveauet, og det gør ondt mod et hold som GOG, konstaterede Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Med til historien hører dog også, at de sidste otte dage har handlet om andet end håndbold. Coronasmitten har bredt sig som en steppebrand i den danske håndboldliga, hvor Aalborg Håndbold fik udsat kampe mod TTH Holstebro og Ribe-Esbjerg.

- Da jeg stod op i morges, var der stadig fem spillere, der ikke havde fået grønt lys til at spille. De tog en for holdet, og jeg er dybt imponeret over måden, de bare kastede sig ind i det her.

- Man kunne dog godt se, at vi fysisk var et godt stykke fra at være på det niveau, vi har været på tidligere. Det har selvfølgelig også været svært at navigere i den her situation, men det har jo ikke været meget anderledes for de andre hold, siger Stefan Madsen.

Hos Aalborg Håndbold har blandt andre Henrik Møllgaard været smittet med coronavirus, og han fik derfor en alt andet end optimal optakt til torsdagens topkamp i Gudme.

- Det har været forfærdeligt. Jeg var den første til at få at vide, at jeg var blevet smittet, og i første omgang var jeg jo bare mest bange for, at holdet skulle spille nogle kampe uden mig. De blev udsat, men alligevel har de sidste dage jo været lidt af et morads.

- Vi har ikke kunnet træne ordentligt. Jeg har ikke lavet noget siden 21. december, fordi i dag var første dag, hvor jeg måtte få pulsen op. Det har selvfølgelig fyldt en del, at der ventede en slutrunde lige om lidt, og om man risikerede at blive skadet, fordi man var i tvivl om, hvor meget kroppen kunne holde til efter at have været i sådan en dvale.

- Sådan tror jeg, at der er flere, der har haft det, så det har været en dårlig optakt, men alligevel synes jeg godt, at vi kunne have leveret noget mere energi og intensitet i dag, siger Henrik Møllgaard.

Torsdagens nederlag betyder, at Aalborg Håndbold nu har hele otte point op til GOG med ti spillerunder tilbage af grundspillet, så nu handler det om at holde fast i den aktuelle andenplads og dermed få to point med over i slutspillet.

- Vi skal slås benhårdt for den andenplads nu, for vi må bare anerkende, at GOG har gjort det fantastisk. Nu skal vi sunde os lidt i en velfortjent pause, der på grund af EM dog bliver kortere for nogle end andre. Os, der er tilbage, må bare knokle benhårdt på, så vi er klar til at tage fat igen i februar, siger Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard er en af de spillere, der skal med det danske landshold til EM, men om ikke andet håber han, at han kan parkere coronabekymringerne i 2021.

- Nu har jeg fået tre vaccinationsstik og er blevet smittet to gange, så jeg kan næsten ikke tåle mere nu, siger han.