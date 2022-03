Aalborg-profil efter triumf: Vil spille med om de største titler

HÅNDBOLD:Med fire mål på fem forsøg holdt den norske landsholdsfløj Kristian Bjørnsen højt niveau, da Aalborg Håndbold via en sejr på 31-25 sikrede førstepladsen i holdets Champions League-pulje. Zagreb var ingen trussel for de danske mestre.

- Jeg synes, at vi havde ganske god kontrol på tingene i hele kampen, så vi kan ikke være andet end tilfredse. Vi ved, at kroaterne har det svært, når de oplever modgang og ofte bliver trætte i løbet af en kamp. Vi havde egentlig også ret stor tro på, at vi ville vinde kampen, hvis vi spillede op til vores normale niveau, fortæller Kristian Bjørnsen.

Nordmanden kom til Aalborg Håndbold før denne sæson og er altså blevet en del af et europæisk topmandskab, der som det første skandinaviske hold nogensinde bliver puljevinder i Champions League.

Vil kæmpe om de største titler

- Det var jo noget af det, jeg drømte om, da jeg skiftede til Aalborg i sommer. Jeg er kommet for at kæmpe med om de største titler, og nu har vi virkelig givet os selv en god chance ved at kvalificere os direkte til en kvartfinale, siger en storsmilende Kristian Bjørnsen.

I kvartfinalen til maj venter sandsynligvis Veszprem fra Ungarn, der er favoritter i deres 1/8-finale mod makedonske Vadar.

- Der er ingen nemme hold tilbage i den her turnering, men vi glæder os til opgaven. Det bliver dog dejligt med en lille pause fra de europæiske kampe nu, for vi har godt nok rejst meget og haft et meget komprimeret kampprogram, lyder det fra den norske landsholdsfløj.