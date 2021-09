Aalborg-profil: En fusion koster charme og sjæl

HÅNDBOLD:Gammel kærlighed ruster aldrig. Heller ikke når man taler om et tilhørsforhold til en håndboldklub. Sådan er det også for Aalborg Håndbolds Buster Juul, der stadig har varme følelser for Skanderborg Håndbold, som i sommerpausen blev forvandlet til Skanderborg Aarhus. Følelserne er dog aftaget lidt med tiden. Således var det mere spændende at møde sin barndomsklub, lige da Buster Juul var skiftet til Aalborg i 2013.

- Efter så mange år i Aalborg, er jeg fuldt ud Aalborg-mand, og det betyder også, at kampen mod Skanderborg er lidt som alle andre, siger den scoringssikre fløjspiller, der som tidligere Skanderborg-spiller ikke nærer de varmeste følelser for fusionen med Aarhus, der har fået mange hårde ord med på vejen.

- Det er underligt, at det er endt sådan, men jeg skal ikke kunne sige, om det var nødvendigt for at fastholde elitehåndbolden i Østjylland. Det er klart, at en klub mister sin charme og sjæl, når man på den måde bliver en del af en fusion, påpeger Buster Juul.

Når Juul og Aalborg Håndbold lørdag skal krydse klinger med Skanderborg Aarhus, er det lidt af en skræk-modstander for det nordjyske håndboldflagskib - hvis man da kan finde en decideret skrækmodstander for et hold, der har fejet al modstand til side på de danske halgulve de seneste sæsoner. Fusionsklubben har endvidere fået en fremragende indledning på sæsonen med tre sejre i tre kampe. SønderjyskE, Lemvig-Thyborøn og KIF Kolding er alle blevet besejret.

- Vi har haft det svært mod Skanderborg flere gange, så det er en slags skrækmodstander for os, men vi er inde i en god periode, og for os kommer det til at handle om at fastholde det momentum, som vi har fra de seneste kampe, siger Buster Juul.

- Nu er vi også inde i det her flow med at spille mange kampe, og det er sådan, vi gerne vil have det. Vi elsker at spille mange kampe. Det er også en disciplin, vi er blevet gode til at håndtere, siger Bister Juul.

Det er ikke bare Aalborg Håndbold, der er godt kørende bedømt ud fra de seneste kampe. Det samme er tilfældet for Buster Juul. Straffekasteksperten er i den grad stemplet ind med 11 mål i de seneste to kampe. I sæsonens første kampe var det Sebastian Barthold, der havde serveretten fra venstrefløjen.

- Det er jo op til trænerteamet, hvem der skal spille hvornår. I de seneste par kampe har jeg fået spilletiden, siger Buster Juul.

Kampen er historisk i den forstand, at det bliver første gang, at Skanderborg Aarhus spiller en hjemmekamp i Ceres Arena i Aarhus.