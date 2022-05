Aalborg-profil er klar til afgørende kampe: - Jeg glæder mig helt enormt meget

AALBORG:Lørdag kan Aalborg Håndbold booke billet til DM-semifinalen. Det bliver tilfældet, hvis man vinder ude over Fredericia, der modsat Aalborg Håndbold kun har æren at spille for.

Aalborg Håndbold kæmpede i forrige kamp i Skjern med en tungt besat skadesliste, men nu er i hvert fald én af de skadesramte spillere kampklar igen.

- Jeg er klar igen, og jeg regner med at kunne spille på 100 procent i de kommende kampe, siger Kristian Bjørnsen, der har døjet med en rift i den ene hoftebøjer den seneste tid.

- Nu har jeg trænet med to dage for fuld kraft, så det ser godt ud igen. Jeg regner ikke med, at det giver yderligere problemer, siger Kristian Bjørnsen, som dermed burde være i spil til lørdagens kamp mod Fredericia. Her kan Aalborg som sagt kvalificere sig til DM-semifinalen med en sejr.

- Det vil være optimalt for os, hvis vi kan sikre os den plads allerede lørdag. Vi har et spændende program foran os. Blandt andet de to Champions League-kvartfinaler mod Veszprem. Derfor vil det være fint, hvis vi kan få et par kampe uden pres på. Det vil være en stor fordel for os i den nuværende situation, siger fløjspilleren.

I og med det er første sæson i Aalborg Håndbold for Kristian Bjørnsens vedkommende, kan han se frem at prøve det danske slutspil og ikke mindst vigtige Champions League-kampe for første gang i karrieren.

- Jeg glæder mig helt enormt meget til de kommende kampe. Det er jo dem, vi spiller for at opleve hele sæsonen. Derfor er det også de her kampe, som jeg virkelig har set frem til, siger Kristian Bjørnsen, som aldrig har lagt skjul på, at han er kommet til Aalborg for at vinde titler.

Hvis det skal lykkes, så skal han og Aalborg igennem et vellykket slutspil.

- Det er også nyt for mig. Jeg har ikke prøvet det danske slutspilsformat før. Jeg har prøvet slutspillet i Sverige, mens ellers har jeg jo været vant til Bundesligaen, hvor det er en anden turneringsform, siger Kristian Bjørnsen.

Netop det øgede pres og de mange forventninger, der nu skal indfries er noget, som Bjørnsen trives i, og han kan mærke, at klubben og holdkammeraterne har det på samme måde.

- Jeg kan så absolut mærke den vinderkultur, der hersker i klubben. Jeg kan føle den i hver eneste træning, og der er ingen tvivl om, at folk bare vil det her. Alle vil vinde. Det er lige meget om det er en Champions League-kamp eller en træning. Det handler om at vinde, og det er bare fedt at være en del af, påpeger Kristian Bjørnsen.