Aalborg-profil er klar til vigtig CL-duel

HÅNDBOLD:Det bliver et forstærket Aalborg Håndbold-hold, der onsdag aften tager imod norske Elverum i Champions League.

Islandske Aron Pálmarsson er således med al sandsynlighed tilbage på holdkortet efter at være kommet sig over en skade, han pådrog sig, da han var i aktion for sit hjemland under EM i januar.

- Som det ser ud nu, er Aron med. Han har trænet med mandag og tirsdag, så med mindre der sker noget, er han spilleklar, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Det betyder, at Aalborg Håndbolds skadesliste kun består af Sebastian Henneberg og Martin Larsen til onsdagens opgør, hvor nordjyderne med en sejr kan komme et skridt nærmere at slutte Gruppe A blandt de to øverste hold. Det giver direkte adgang til kvartfinalerne, mens nummer tre-seks i gruppen skal igennem to ottendedelsfinaler først.

Med tre spillerunder tilbage ligger Aalborg på førstepladsen med samme pointantal som Montpellier, mens THW Kiel og Pick Szeged har et point færre.

- Vi har givet os selv en fantastisk mulighed, som vi vil gøre alt for at jagte. Det sagde vi allerede, da vi slog Elverum før jul, og det fulgte vi heldigvis op ved at slå Brest i sidste uge, siger Stefan Madsen.

Mens Aalborg Håndbold for en uge siden besejrede Meshkov Brest, løb både Montpellier og Pick Szeged ind i overraskende nederlag til henholdsvis Vardar og Zagreb.

- Det har bestemt ikke gjort vores situation værre, men for os handler det om at have ekstremt fokus på hver enkelt opgave, siger Stefan Madsen.

Og den første opgave er altså norske Elverum, som Aalborg Håndbold besejrede med 34-28 i de to holds første indbyrdes møde 8. december. I sidste uge tabte nordmændene dog blot med et enkelt mål til THW Kiel, og tidligere i gruppespillet er det blevet til en sejr hos Pick Szeged.

- I weekenden kørte de også Bækkelaget over med 20 mål i den norske liga, så det er et hold, vi har stor respekt for, men vi ved også, at de er ramt af nogle skader.

- Simen Pettersen er ude, og i sidste uge var deres højre back Dominik Mathe ude for et grimt uheld, der holder ham ude i lang tid. Det vil selvfølgelig få betydning for deres spil, at de har færre ressourcer, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at lægge maksimalt pres på dem, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.45.