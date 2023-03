Aalborg-profil er overrasket over sit hurtige comeback

AALBORG:Bekymringen var stor, da Felix Claar i sidste weekend måtte udgå af Aalborg Håndbolds hjemmekamp mod Mors-Thy med en hovedskade, men bare en uge skulle der gå, inden den svenske profil var spilleklar igen, da Aalborg Håndbold lørdag besejrede TTH Holstebro med 33-26.

Felix Claar scorede seks gange i sit comeback og var tilbage på sit vanligt høje niveau.

- Jeg havde det rigtig dårligt den aften, hvor skaden skete, men det er gået hurtigere, end jeg havde forventet med at blive klar. De sidste to dage har det været helt godt, og det gik også fint i dag. Jeg mærker heller ikke noget til det her efter kampen, så det er rigtig dejligt, siger Felix Claar, der måtte stå over, da Aalborg Håndbold i torsdags besejrede GOG i den første ottendedelsfinale i Champions League.

- Det var rigtig hårdt at sidde ude, men heldigvis kom Victor Kløve og Marinus Munk ind og spillede fantastisk. Jeg ser dem træne på det niveau hver dag, men det er jo noget andet at gøre det i kamp. Det var meget imponerende, siger Felix Claar.

At svenskerens hovedskade ikke var værre, bragte også lettelse frem hos Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Det er fuldstændigt afgørende for vores muligheder videre i sæsonen. Specielt i den skadessituation, vi ellers står i, siger Stefan Madsen

Trods Felix Claars comeback var Aalborg Håndbolds skadesliste lørdag ligeså lang, som den var i torsdags mod GOG. Denne gang var det bare Henrik Møllgaard, der havde sluttet sig til Aron Pálmarsson, Jesper Nielsen, Lukas Sandell og Martin Larsen på tilskuerpladserne.

- Mølle har nogle gener i læggen, som har drillet ham, så det er vel en blanding af en skade og slitage fra en hård kamp i torsdags, der gjorde, at han ikke kunne spille i dag. Jeg håber, at han kan spille på torsdag mod GOG, men jeg ved det ikke endnu. Jeg ved, hvad han er lavet af, og at han vil gå langt for at spille, men jeg er jo altid lidt bekymret, siger Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard kom ikke i kamptøjet i lørdagens kamp mod TTH Holstebro. Foto: Martél Andersen

Bekymret behøvede Aalborg-træneren til gengæld slet ikke at være over, hvad han havde set sit hold præstere lørdag eftermiddag i den sikre sejr over TTH Holstebro mindre end 48 timer efter den opslidende duel mod GOG.

- Jeg må godt nok indrømme, at jeg var meget spændt på, hvad vi havde i os i dag, men jeg må igen bare sige, at jeg har meget stor respekt for måden, spillerne gik til opgaven på. Med Møllgaard ude, vidste vi godt, at der nok ville være lidt afstemningsproblemer i midtzonen, men det fik vi justeret, og så er jeg rigtig glad for, at vi igen spillede på et meget højt niveau i angrebet. Det hjalp også, at vi havde Felix tilbage, så han kunne tage noget tryk og nogle dueller, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen var en meget tilfreds mand efter lørdagens sikre sejr. Her fejrer han de to point med bestyrelsesformand Eigild B. Christensen. Foto: Martél Andersen

Lørdagens sejr betyder, at Aalborg Håndbold før de to sidste spillerunder selv kan afgøre, om man skal vinde grundspillet.

- Det betyder voldsomt meget, og det var også derfor, jeg var så bekymret for den her kamp. Vi vil så gerne vinde det grundspil, og som GOG har spillet, kræver det, at vi selv gør arbejdet færdigt. Det her var første skridt af tre, siger Stefan Madsen.

I de to sidste spillerunder venter der Aalborg en udekamp mod Ribe-Esbjerg og en hjemmekamp mod Kolding, men først gælder det torsdag returkampen i Champions League mod GOG, hvor Aalborg skal forsvare en tomålsføring for at sikre sig to kvartfinaler mod Barcelona.

- Jeg synes, at vi står med gode muligheder. Måske kan vi få lidt flere spillere tilbage fra skader, og så bliver mulighederne selvfølgelig endnu bedre, siger Felix Claar.