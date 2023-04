Aalborg-profil fik fremragende comeback, men en anden er måske blevet alvorligt skadet

AALBORG:Lukas Sandell lignede en mand, der slet ikke havde været væk, da han mandag aften spillede sin første kamp for Aalborg Håndbold, siden han blev skadet i en udekamp mod Fredericia 4. marts.

Svenskeren scorede 10 gange på 11 forsøg og var på den måde stærkt medvirkende til, at Aalborg Håndbold besejrede KIF Kolding med 33-28 og dermed lagde sig i spidsen af sin slutspilspulje.

- Det var en helt vanvittig præstation. Han har været ude i seks-syv uger og kommer så tilbage på det her niveau. Man kan ikke gøre andet end at lette på hatten, lyder rosen fra Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Det er dog også yderst belejligt for Aalborg Håndbold, at Lukas Sandell ikke ser ud til at have behov for et tilløb for at genfinde sit niveau. For mens svenskeren mandag aften var tilbage, er han til gengæld blevet afløst af Mads Hoxer på skadeslisten, og det er langt fra sikkert, at det kun er mandagens kamp, som landsholdsbacken går glip af.

- Hoxer fik et slag på knæet i fredags i Esbjerg. Han var med til træning i går, men kunne ikke fuldføre, og desværre ser det ud til, at det er værre end først antaget. Vi har fået ham scannet i dag, og så må tiden vise, hvor galt det er, men det er selvfølgelig en streg i regningen for os, hvis han skal være ude i en længere periode, siger Stefan Madsen.

Foruden sygemeldte Mikkel Hansen er Aalborg Håndbold i øjeblikket også uden skadede Jesper Nielsen og Sebastian Barthold. De to havde mandag aften fået selskab af Aron Pálmarsson på tilskuerpladserne, efter at islændingen ellers gjorde comeback i fredags i Esbjerg.

- Det er for at passe på ham. Vi var rigtig glade for den præstation, Aron leverede i fredags, men han er lige kommet tilbage, og med hans historik in mente passer vi lidt ekstra godt på ham, siger Stefan Madsen.

Uden Mads Hoxer og Aron Pálmarsson hentede Aalborg Håndbold dog en stensikker sejr mandag aften, og det var særligt kærkomment, fordi Aalborg Håndbold i fredags satte seks mål over styr på de sidste tre et halvt minut og derfor måtte nøjes med 33-33 mod Ribe-Esbjerg i den første kamp i slutspillet.

- Vi fik vist, at vi stadig er her, og det var vigtigt i jagten på førstepladsen i puljen, men selvfølgelig også, fordi vi har brugt de sidste døgn på noget selvransagelse.

- Som jeg har sagt, tager jeg et stort ansvar for, hvad der skete i fredags, og jeg fornemmer også, at det er noget, der er mange, der har haft en mening om. Det er fair nok, for vi vidste godt, hvad det var for nogle skvulp, vi fik lavet, og det var helt unødvendigt. Derfor var det så vigtigt, at vi i dag fik vist, at vi stadig er her, siger Stefan Madsen.