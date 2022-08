Aalborg-profil fik sat sine ambitiøse landsmænd på plads: - Vi skal holde dem nede på jorden

HÅNDBOLD:Kristian Bjørnsen fik skovlen under sine landsmænd, da han med seks scoringer var stærkt medvirkende til, at Aalborg Håndbold onsdag aften besejrede norske Kolstad Håndball med 28-23 i en testkamp i Østervrå.

Flere af Bjørnsens holdkammerater fra det norske landshold har ellers brugt sommeren til at søge hjem til det storsatsende Kolstad-hold.

- Det var sjovt at møde dem, men det var specielt sjovt at slå dem. Det er vores opgave at holde dem nede på jorden, så vi skal slå dem, når vi kan, siger Kristian Bjørnsen.

Til onsdagens kamp i Østervrå stillede Kolstad op med nyerhvervelser som de norske landsholdsspillere Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud samt islandske Janus Smárason, der har en fortid i Aalborg Håndbold. Efter denne sæson støder norsk håndbolds helt store stjerne Sander Sagosen også til.

- Det er et spændende projekt, de har gang i, men de har brug for tid. De har mange spillere, der skal spilles ind, men på sigt tror jeg, at de bliver gode. Det er fedt, at der nu er to rigtig gode hold i Norge (Elverum og Kolstad, red.), som kan kæmpe om guldet. Det gør, at interessen bliver større, og det har vi godt af, siger Kristian Bjørnsen.

Højrefløjen har kontrakt med Aalborg Håndbold indtil 2024, og han har ikke umiddelbart travlt med at følge i mange af sine landsholdskammeraters fodspor.

- Et stort norsk hold vil selvfølgelig altid være interessant, men jeg har det fantastisk i Aalborg lige nu. Her er også gang i en enorm spændende satsning, og det er bare fedt, at der er flere hold, der har store ambitioner, siger Kristian Bjørnsen.

For mens Kolstad henter flere norske profiler, kan han i Aalborg allerede i den kommende sæson se frem til at spille på hold med Danmarks største håndboldstjerne Mikkel Hansen, der tiltræder i klubben 22. august.

Derudover er Aalborg-holdet i forhold til sidste sæson blevet forstærket af højrebacken Mads Hoxer, der viste flere fine takter i onsdagens testkamp.

- Jeg tror, at det bliver en god sæson. Det er nogle gode spillere, der er kommet til, og når vi får spillet dem ind, får vi et rigtig stærkt hold, siger Kristian Bjørnsen.