Aalborg-profil hamret ned: Det er mangel på respekt

ISHOCKEY:En af Aalborg Pirates' vigtigste spillere, Thomas Spelling, har ikke fået den bedste start på julen. Han ligger derhjemme med en hjernerystelse efter en batalje i kampen mod Rungsted i fredags.

TV2's billeder dokumenterer, at Thomas Spelling blev tacklet voldsomt af Rungsteds TJ Moore, der med sin skulder ramte Spelling i ansigtet og brystet. Aalborg-spilleren må groggy hjælpes fra banen, og siden viste det sig altså, at han havde pådraget sig en hjernerystelse.

TJ Moore fik end ikke en to minutters udvisning, da dommeren vurderede, at tacklingen sad i brystet.

- Det var en grim tackling. Den slags skal selvfølgelig ikke finde sted, for det er mangel på respekt for en modstander og kollega. Man bør slå hårdt ned overfor sådanne tacklinger, for de hører ingen steder hjemme i ishockey, siger Pirates-assistent Ronny Larsen.

Vil ikke tage sagen op

Nordjyderne indbragte sagen for unionens disciplinærkomité, der dog afviste at gøre noget. Derfor har Aalborg Pirates udtømt sine muligheder for at gå videre med sagen.

- Det må vi tage til efterretning. Men selvfølgelig undrer det os, at en tackling som den, TJ Moore satte ind, er lovlig. Hvis det er linjen, så er rigtig meget tilladt, siger Ronny Larsen.

Han fortæller, at der internt hos Aalborg Pirates er selvjustits i forhold voldsomt spil, der udsætter modstandere for unødig risiko.

- Den slags vil vi ikke se fra vores spillere. Tidligere har vi haft episoder, hvor vi har talt med spillere, der er gået over stregen, siger Ronny Larsen.

Uvist hvornår Spelling er klar

Thomas Spelling deltog ikke i søndagens kamp mod Odense. Om han er med på fredag i Rødovre, er uvist.

- Thomas blev tjekket før Odense-kampen. Men han havde det skidt. Nu tager vi den lidt fra dag til dag. Man ved aldrig helt, hvordan hovedskader udvikler sig. Thomas kommer ikke på isen, før vi er 100 procent sikre på, at han er klar.

Thomas Spelling har lavet 30 point i 24 kampe for piraterne i indeværende sæson.