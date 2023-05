Aalborg-profil jagter det perfekte punktum

AALBORG:I 14 år har Aalborg Håndbolds Aron Pálmarsson spillet på absolut topniveau i Tyskland, Ungarn, Spanien og Danmark, men når den 32-årige islænding søndag løber ind til den første DM-semifinale mod Fredericia HK, er det også en ring, der er ved at slutte.

Til sommer går turen hjem til FH Hafnarfjördur, og i Aalborg Håndbold mærkes det tydeligt, at Aron Pálmarsson i disse uger er på en mission om at slutte sin udlandskarriere med manér.

- Jeg kan sagtens mærke, at Aron er ekstremt fokuseret i øjeblikket. Med al ære og respekt for islandsk håndbold ved han godt, at der nok går lidt tid, inden han kommer til at spille på det her niveau igen, og det kan man sagtens mærke, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aron Pálmarsson har i sine to sæsoner i Aalborg Håndbold været plaget af en række skader. Således har han også siddet udenfor i dette forår, men da Aalborg Håndbold sidste søndag sikrede sig førstepladsen i sin slutspilspulje med en sejr over Skjern, lignede islændingen en spiller, der nærmer sig sit topniveau.

- Det betyder rigtig meget for os, at han er tilbage. Vi ved, hvad han indeholder, og det viste han mod Skjern som både afslutter og kreatør, siger Stefan Madsen.

Generelt kommer det Aalborg-holdet til gode, at man efter et forår med mange skader i de seneste uger har haft flere spillere til rådighed. Nu er det kun sygemeldte Mikkel Hansen og skadede Mads Hoxer, der er fraværende.

- Det kan man sagtens mærke. Både i forhold til den kvalitet, vi kan træne med, men den interne forståelse i kampene bliver også bedre og bedre, jo mere vi træner sammen.

- Samtidig giver det os mulighed for at økonomisere med kræfterne, når der er behov for det. Vi har jo eksempelvis et stort fokus på at passe lidt på folk som Aron Pálmarsson og Sebastian Barthold, der er kommet tilbage fra skader, siger Stefan Madsen, der også glæder sig over, at forsvar og målmænd har løftet niveauet i de seneste uger.

- Vi har set nogle tendenser, der peger i den rigtige retning, og når vi dækker godt op, får vi også flere redninger. Det spiller sammen, og det har set fint ud i de seneste kampe, siger Stefan Madsen.

I semifinalerne mod Fredericia må Aalborg Håndbold naturligt nok indtage en stor favoritværdighed. De sydjyske gæster overraskede stort ved i sin slutspilspulje at snyde Bjerringbro-Silkeborg og Skanderborg-Aarhus for semifinalebilletten.

- Havde vi talt om det inden sæsonen, havde jeg nok ikke tippet på Fredericia som et semifinalehold, men når man ser på, hvordan de har spillet i løbet af sæsonen, synes jeg, at det giver god mening, at de står her.

- Fredericia er meget konsekvente i de ting, de gør. De er rigtig dygtige til at spille syv mod seks, og så dækker de også op på en anderledes måde, fordi de går meget offensivt til værks. Det finurlige ved dem er, at de også formår at slå over i andre måder at spille på, når der er behov for det, så det er et rigtig dygtigt hold, siger Stefan Madsen.

Den første semifinale mellem Aalborg Håndbold og Fredericia HK fløjtes i gang søndag klokken 14 i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg.