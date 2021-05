Aalborg-profil kan øjne finalfour: - Nu er vi favoritter

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har allerede skrevet historie ved for første gang i klubbens historie at nå frem til kvartfinalerne i Champions League, men efter en 26-21-sejr i den første kvartfinale mod Flensburg Handewitt, er de danske mestre nu også favoritter til at nå frem til det prestigefyldte Finalfour-stævne i Köln.

Sådan lyder vurderingen fra Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard.

- Jeg synes, at vi er favoritter nu. Inden den første kamp så jeg Flensburg som 60-40-favoritter, men nu synes jeg, at den er tippet over til os. Fem mål er meget i de her opgør, siger Henrik Møllgaard.

Afgørelsen falder på onsdag, hvor der fløjtes op til returkamp i Flensburg klokken 20.45.

- Det bliver sjovt at se, hvordan vi håndterer sådan en knald-eller-fald-kamp. Vi prøvede det mod Porto, hvor vi også før kampen havde talt om at spille spillet og ikke løbe og kigge op på tavlen.

- Men vi er jo ikke så dumme, at vi ikke under kampen regner på, hvordan det ser ud. Der er en lille matematikker i os alle, og de her kampe er bare noget helt andet end en normal gruppekamp.

- Porto var rigtige gode til at få kampen over på deres præmisser, da vi mødte dem, og det er det, vi skal være gode til på onsdag, for selv om vi også gerne vil vinde i Flensburg, har vi nu også en føring at forsvare. Det kan vi ikke løbe fra, siger Henrik Møllgaard.

Landsholdsspilleren bidrog selv med fire scoringer i torsdagens første kvartfinale.