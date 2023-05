Aalborg-profil kan skøjte sig til VM-plads på hjemmebane

AALBORG:Det danske ishockeylandshold er i gang med de afgørende VM-forberedelser, og torsdag aften lægger Heinz Ehlers' mandskab vejen forbi Aalborg til den næstsidste testkamp.

Her venter Letland i Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg, og det er dermed særdeles vante omgivelser for backen Anders Koch. Han har netop været med til at sikre Aalborg Pirates DM-guldet, og siden har han været travlt optaget af diverse mesterskabsfester.

- Men der har nu ikke været så mange tømmermænd, for jeg har godt vidst, at jeg skulle med på landsholdet. Det har dog været dejligt nemt bare at køre den sædvanlige vej ud til Gigantium for at møde ind, siger Anders Koch.

Den 25-årige back har endnu sit første A-VM med seniorlandsholdet til gode, men tidligere har han spillet adskillige ungdomsslutrunder.

- Det er selvfølgelig et af mine store mål i karrieren at prøve at spille sådan et VM på allerhøjeste niveau, så jeg vil i hvert fald gøre, hvad der står i min magt for at gribe chancen.

- Hvor jeg præcis står, aner jeg faktisk ikke, men jeg kan uden tvivl gøre mig selv en tjeneste ved at levere en god kamp mod Letland. En af mine fordele er min fart i skøjteløbet, så den skal jeg prøve at vise frem. Så må jeg bare krydse fingre for, at det rækker til en VM-billet, siger Anders Koch.

Selvom backen har været gennem en lang sæson i Aalborg, er han bestemt ikke klar til at gå på sommerferie endnu.

- Jeg har været forskånet for de store skavanker i løbet af sæsonen, så min krop har det fint. Jeg føler mig frisk og klar til at spille et VM, hvis jeg kommer med i den endelige trup, fastslår Anders Koch.

Udover backen er Aalborg Pirates også repræsenteret i den danske trup ved målmand George Sørensen, mens Frederikshavn White Hawks fortsat har Christopher Frederiksen med i VM-kapløbet.

Torsdagens landskamp i Aalborg starter klokken 19.00, og siden venter en sidste testkamp tirsdag 9. maj mod Slovenien i Rødovre.

A-VM starter 13. maj i finske Tampere. Her er Danmark i pulje med Ungarn, Frankrig, Østrig, Tyskland, USA, Sverige og Finland.