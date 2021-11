Aalborg-profil ramt af sygdom før vigtig pokalkamp

HÅNDBOLD:Både sportsligt og økonomisk er det en af sæsonens hidtil vigtigste kampe, der venter Aalborg Håndbold onsdag aften på udebane mod TTH Holstebro.

De to hold spiller nemlig om en plads i pokalturneringens Final4.

- Der er meget på spil. Det er en af vores store målsætninger at komme til Final4, så det skal vi gå benhårdt efter, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Han kan glæde sig over, at målmand Mikael Aggefors er spilleklar igen efter syv ugers pause, men til gengæld er landsmanden, højrebacken Lukas Sandell tvivlsom.

- Lukas har ligget syg i går og i dag, men han er blevet testet negativ for coronavirus, så jeg håber meget på, at han når at blive klar, siger Stefan Madsen.

Direktør Jan Larsen er blevet konstateret smittet med coronavirus, men der er ingen positive tilfælde i Aalborg Håndbolds trup, meddeler Stefan Madsen.

De danske mestre kommer i stedet til Holstebro med ny energi efter halvanden uges kamppause.

- Det har været en rigtig gavnlig pause for os allesammen både fysisk og mentalt. Vi har haft en uge til at få folk helt ovenpå igen, samtidig med at andre spillere har kunnet lægge lidt på i den fysiske træning. Det kommer os til gode senere på sæsonen, siger Stefan Madsen.

Også for onsdagens modstandere har pausen formentlig været gavnlig. TTH Holstebro har haft en alenlang skadesliste i starten af sæsonen, hvor de første 10 kampe også kun har udløst 10 point.

- De har været ramt på ressourcer, men de er ved at få folk tilbage. Det er aldrig nemt i Holstebro, så vi har forberedt os så godt som muligt. Rammer vi vores niveau, skal vi kunne vinde, men det kræver benhårdt arbejde, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Holstebro klokken 20.30.