Aalborg-profil ser frem til en sjov sidste tid i Aalborg: - Vi har overstået den periode, vi skulle overstå

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har gennem sæsonen været på et stabilt højt niveau, hvor de især har imponeret i Champions League, men nu er de også sikre på at ende i top-2 i HTH Herreligaen, hvilket giver dem to point med videre til slutspillet. Nordjyderne har også Final4 at se frem til, og Nikolaj Læsø ser frem til den kommende tid.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er den sjove periode, vi går ind i nu. Vi har overstået den periode, man skal overstå for at kunne komme til at spille de sjove kampe.

Vi glæder os sindssygt meget til at spille kvartfinale i Champions League, og vi glæder os også rigtig meget over, at vi nu har fået to point med i slutspillet. Vi skal have tre titler i år, det er vores mål, lyder det fra Nikolaj Læsø.

Tiden i Aalborg rinder ud for Læsø, men han glæder sig bare til en sjov sidste tid i Aalborg. Foto: Torben Hansen

Aalborg Håndbold spillede lørdag eftermiddag en mildest talt imponerende kamp og især første halvleg på hjemmebane mod Skanderborg Aarhus, og Nikolaj Læsø var en del af den formentligt sjove oplevelse, hvor han bidrog med fire scoringer på fire forsøg.

Kampfakta Aalborg Håndbold - Skanderborg Aarhus 38-26 Stillinger undervejs: 5-2, 10-7, 15-7, 21-9, (25-11). 28-14, 31-17, 35-21, 36-24, 37-26. Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 10, Lukas Sandell 5, Rene Antonsen 5, Nikolaj Læsø 4, Kristian Bjørnsen 3, Henrik Møllgaard 3, Aron Palmarsson 2, Benjamin Jakobsen 2, Felix Claar 1, Andreas Holst 1, Buster Juul 1, Christian Termansen 1. Topscorer, Skanderborg: Morten Hempel Jensen 5. Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter. Skanderborg Aarhus 2x2 minutter. Diskvalifikation: Jesper Nielsen, Aalborg. VIS MERE

Han skifter efter sæsonen væk fra Aalborg Håndbold til Porto, men de flotte håndboldspil og store resultater, holdet leverer lige nu, får ham ikke til at ærgre sig over det skifte.

- Jeg er ikke ærgerlig, det er jo sådan, at det er. Der var ikke mulighed for at blive her. Det er naturligt for mig at skulle videre, og jeg er sindssygt glad for, at jeg har fået den mulighed for at komme til Porto. Selvfølgelig er jeg stolt og glad over, hvad vi leverer lige nu, og jeg håber også det bedste for Aalborg næste sæson, men når muligheden ikke bød sig for at blive, er det sådan, det er, siger Nikolaj Læsø.

Venstrebacken har spillet sidste kamp for Aalborg Håndbold om ca. tre måneder, og ønskerne er hovedsageligt på, hvad holdet formår i den sidste del af hans tid i Aalborg Håndbold, som han har repræsenteret siden 2020.