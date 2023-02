Aalborg-profil var selvkritisk efter pligtsejr: - Jeg vil give mig selv nul ud af fem

HERNING:Kontrasterne var til at tage og føle på, da Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag forsvarede HTH Herreligaens førsteplads med en udesejr på 28-24 over HC Midtjylland.

Duellen med rækkens bundhold blev afviklet mindre end to døgn efter den vitale Champions League-sejr over Pick Szeged, og spillemæssigt var aalborgenserne også et godt stykke fra topniveauet.

- Det var sejren, der var det vigtigste. Da vi kiggede på programmet, vidste vi godt, at det blev forholdsvis presset med den her kamp, så det var de muliges kunst. Det var tydeligt, at der sad noget træthed i benene, men jeg er rigtig glad for de to point.

- Jeg havde selvfølgelig håbet, at vi kunne lukke kampen tidligere, men vi skal også give kredit til HC Midtjylland, der udfordrede os langt hen ad vejen, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen, der endda kunne tillade sig den luksus at holde Henrik Møllgaard, Aron Pálmarsson og Kristian Bjørnsen på bænken hele kampen.

- Jeg har sagt fra start, at jeg på den korte bane ikke er så nervøs for den belastning, mange af vores spillere har været ude for ved VM, men på den lange bane er det noget, vi skal være opmærksomme på, så det var afgørende, at vi kunne give Aron, Mølle og Kristian en hviledag i dag, siger Stefan Madsen.

Hverken Henrik Møllgaard eller Kristian Bjørnsen kom i kamp i Herning. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Felix Claar var til gengæld en af de stamspillere, der ikke fik fri. Svenskeren scorede fem gange i lørdagens kamp, men det kunne dog ikke ændre på indtrykket af, at han var langt fra det tårnhøje niveau, han har vist i 2023's første to kampe mod GOG og Pick Szeged.

- Jeg vil give mig selv nul ud af fem for den her kamp. Min præstation var rigtig dårlig, men det vigtigste var selvfølgelig, at vi vandt. Det var en helt anden opgave end Champions League-kampen i torsdags, og det var lidt sværere at komme op på niveau.

- Vi ved dog, at hvis vi ikke spiller på toppen, kan vi få det svært mod alle hold i ligaen, så spændingsniveauet skal være i top, siger Felix Claar.

Udover de to point kunne Stefan Madsen dog glæde sig over, at han med Henrik Møllgaard som tilskuer fik set nogle nye konstellationer i den defensiv, der har set lovende ud i årets første kampe.

- Jeg synes, at midtzonen med Jesper (Nielsen, red.) og René (Antonsen, red) så godt ud i store dele af kampen, og defensivt løste Victor Kløve også sine opgaver godt. Han var lidt uheldig med nogle skud i den anden ende, men det skal nok komme. Det var rigtig vigtigt for os, at han viste, at han kan stå distancen defensivt, siger Stefan Madsen.

Sebastian Barthold fik fuld spilletid på Aalborgs venstre fløj og blev igen sit holds topscorer. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Lørdagens sejr var Aalborg Håndbolds tredje af ligeså mange mulige i 2023, og dermed har nordjyderne fået en perfekt begyndelse på et forår, hvor det danske mesterskab som minimum gerne skal generobres.

Et forår, der bliver Felix Claars sidste i Aalborg-trøjen, inden han til sommer drager til Tyskland og SC Magdeburg.

- Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne slutte af med et dansk mesterskab, og derudover kan vi forhåbentlig lykkes med nogle ting i Champions League. Der er stadig lang tid til sommer, så jeg tænker ikke så meget over, at jeg skal tage afsked med Aalborg, men det kommer nok, siger Felix Claar.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er på onsdag, hvor der venter en udekamp i Champions League mod polske Kielce.