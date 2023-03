Aalborg-profiler er i kapløb med tiden før Champions League-brag - en er blevet klar

AALBORG:Det var en særdeles decimeret Aalborg Håndbold-trup, der onsdag formiddag trænede for sidste gang inden torsdagens Champions League-brag mod GOG.

Felix Claar og Aron Pálmarsson udgik begge af lørdagens ligakamp mod Mors-Thy og har ikke trænet med holdkammeraterne siden.

Felix Claar, der fik et slag til ansigtet i lørdags, tilbragte onsdagens træning på kondicyklen.

- Der er stadig håb for, at Felix kan være med i morgen, men vi må se, hvordan det udvikler sig i løbet af i dag og i morgen. Jeg er dog meget positiv, for han har det heldigvis fint. Han har fået et ordentligt skrub, og derfor har vi passet på ham, men som sagt ser det positivt ud, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

For Aron Pálmarsson er det en lårskade, der driller.

- Aron har trænet for sig selv i dag, men han er en af de ubekendte, som vi står med lige nu, siger Stefan Madsen.

Den skulderskadede stregspiller Jesper Nielsen gjorde kun holdkammeraterne selskab under opvarmningen ved onsdagens træning, mens Lukas Sandell ikke var at se. Martin Larsen, der nærmer sig et comeback efter en korsbåndsskade, trænede med, men er endnu ikke kampklar.

Til gengæld er der godt nyt for Buster Juul, der i begyndelsen af februar pådrog sig et brud på skinnebensknoglen under knæet. Fløjspilleren har udsigt til comeback torsdag aften.

- Buster er med i morgen. Det er gået rigtig godt fremad for ham, og selv om vi godt ved, at der nok ikke er mange minutter i ham i det samlede spil, har han nogle kvaliteter, som vi godt kan få brug for, siger Stefan Madsen.