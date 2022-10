Aalborg-profiler klarmeldes efter landsholdspause

HÅNDBOLD:HTH Herreligaen er kastet i gang efter landskampspausen, og for Aalborg Håndbold står lørdagen på en tur til grænsen. Her venter Sønderjyske nemlig i Skansen.

Gennem landskampsterminen har Stefan Madsen manglet en del af de mange landsholdsspillere i Aalborg-mandskabet, men fælles for hele truppen er, at der har været tid til at samle kræfter efter nogle travle måneder.

- Vi brugte den første del af ugen på at træne tungt og bygge på den fysiske del. Så har vi haft et hav af mennesker inde til at hjælpe os, siden vi er lidt begrænsede med mange folk afsted. Derudover handlede det bare om at trække lidt luft inden den kommende periode, fortæller cheftræneren.

- Spillerne fra landsholdene er først mødt ind hos os onsdag, så de også fik lidt fri. Der er blevet tid til at trække lidt luft ind, tilføjer Stefan Madsen.

Aron Pálmarsson og Henrik Møllgaard har begge været med deres respektive landshold efter at have siddet ude for Aalborg Håndbold med skader. Ingen af dem var dog i aktion, og det giver muligheder for Stefan Madsen.

- Pálmarsson og Møllgaard er tilbage. Møllgaard var ikke med landsholdet hele ugen, mens Pálmarsson var med til hele samlingen uden at spille. Han fik en masse god behandling, siger han.

Til gengæld må Aalborg Håndbold undvære Mikael Aggefors i målet, mens Martin Larsen og Buster Juul fortsat kæmper sig tilbage fra længerevarende skader.

- Aggefors slås med sin lyske, og ellers venter vi på Buster og Martin. Buster havde vi håbet på nu, men han døjer med bone bruises, og det har taget længere tid end ventet. Martins proces er som planlagt, og han ser ud til at holde humøret oppe, siger træneren.

I Sønderborg skal mandskabet dog sørge for, at der ikke kommer yderligere skader inden endnu en hektisk periode med masser af kampe inden og uden for landets grænser. Værterne er nemlig kendt for at gå til den på halgulvet.

- Jeg regner med, at det bliver smæk på. Vi skal revanchere os fra sidste år, hvor vi tabte første turneringskamp dernede. Det er en svær bane at præstere på, og det lyder til, at der er udsolgt. Derudover forventer jeg en aggressiv kamp, hvor Sønderjyske måske kommer lidt sent ind i det, som de foretager sig. Det kan være voldsomt, og det skal vi forberede os på, lyder det fra Stefan Madsen.

Kampen spilles i Skansen i Sønderborg lørdag klokken 16.10. Her kæmper Aalborg Håndbold for at forsvare førstepladsen i HTH Herreligaen efter seks sejre og en uafgjort.