Aalborg-profiler tvivlsomme til nøglekamp

AALBORG:Der går ikke mange dage mellem skæbnekampene for Aalborg Håndbold for tiden. Onsdag gælder det endnu én, når nordjyderne kan vinde grundspillet med en sejr over KIF Kolding hjemme i Sparekassen Danmark Arena.

En grundspilssejr vil ikke bare give Aalborg Håndbold hjemmebanefordel i en eventuel tredje DM-finale, men også give klubben mulighed for at søge et wildcard til Champions League, hvis DM-guldet skulle glippe.

- Det fylder selvfølgelig noget, at det giver en vej til Champions League, hvis ikke vi vinder guld. Men vores helt store mål er jo at tage DM-guldet og sikre Champions League-deltagelse den vej igennem, og der er første delmål at tage førstepladsen i grundspillet. Derfor kommer vi med fuld ild i øjnene, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg havde i sæsonens første møde med KIF Kolding store problemer undervejs og måtte også til sidst se sig besejret. Det var blandt andet et skarpt 7-mod-6 fra Koldings side, som var med til at stække nordjyderne.

- Jeg har en forventning om, at vi bliver mødt med 7-mod-6. Det gjorde meget ondt på os, sidste gang vi mødtes. Vi havde store udfordringer med at få afmonteret deres overtal. Det skal vi forsøge at slå i stykker denne gang.

- Desuden stod Magnus Brandbyge en fantomkamp. Her skal vi forsøge at gøre det svært for ham og Kolding-forsvaret ved at få noget mere fart i kampen, lyder det fra Stefan Madsen, som fremhæver, at Aalborg er meget opsatte på at få revanche.

Aalborg Håndbold skal være forberedte på Koldings 7-mod-6-spil, som skabte problemer senest de to hold mødtes, siger Stefan Madsen. Arkivfoto: Bente Poder

Stefan Madsen fortæller, at Jesper Nielsen med sikkerhed er ude af opgøret, mens både Lukas Sandell og Aron Pálmarsson er i bedring og var med i tirsdagens træning.

- De har det stadig lidt svært. Vi tester dem i morgen (onsdag, red.), og så må vi se, hvordan de har det og derefter tage stilling til, om de skal med på holdkortet. De er begge tvivlsomme lige nu, siger han.

Aalborg Håndbold er af point med GOG på andenpladsen, men da aalborgenserne er bedre indbyrdes mod fynboerne, vil en sejr over Kolding være nok til at sikre sejren i grundspillet. Kolding har dog også noget på spil i kampen, for hvis de kaprer fjerdepladsen, vil de få point med over i slutspillet.