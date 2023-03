Aalborg-profils skade er værre end ventet

AALBORG:Når Aalborg Håndbold lørdag drager til Fredericia til weekendens opgør i HTH Herreligaen, bliver det uden en svensk profil.

Stregspilleren Jesper Nielsen er nemlig fortsat ude med den skulderskade, som han pådrog sig i Champions League-opgøret mod Kielce i midten af februar. Det fortæller cheftræner Stefan Madsen.

- Det er et lidt større omfang, end vi havde regnet med i første omfang. Hvad det betyder, ved vi reelt ikke endnu. Vi mangler at blive helt sikre på, hvor skaden nøjagtigt ligger, og hvilken behandling der skal til, siger han.

- Han spiller ikke mod Fredericia, tilføjer Stefan Madsen.

Det betyder, at Aalborg Håndbold fortsat må trække mere på eksempelvis René Antonsen, som har spillet en større rolle under Jesper Nielsens skadesperiode de seneste uger.

- Vi er voldsomt ærgerlige over ikke at have Jesper til rådighed, og det betyder noget i forhold til ressourcerne i vores midtblok. Men René er steppet gevaldigt op og har gjort det i en lang periode. Mads Hoxer gør det også godt derinde, og Victor Kløve knokler også med at finde trygheden, siger Madsen.

- Jeg er meget tilfreds med måden, som vi får afviklet tingene for tiden. Det var super kontrolleret i Celje, og vi har haft et par kampe, hvor vi har styret tingene på vores præmisser. Jeg håber, vi kan holde fast i det, tilføjer cheftræneren.

Efter midtugens sejr ude mod slovenske Celje i Champions League skal Aalborg Håndbold møde en modstander, som de ikke har tabt til i to årtier. Dermed forventes der en sejr til nordjyderne, som rækker ud efter en førsteplads i grundspillet.

- Vi står fint før kampen, men vi ved også, at udebanen i Fredericia er en stor opgave. De får super opbakning, og det er et hold i medvind i øjeblikket, som altid kan overraske. Det er et voldsomt aggressivt forsvar, og vi skal være indstillet på, at de kan lide at gå en del op. Der forventer en barsk opgave, og vi har intet at skulle spare. Alt er i puljen, og vi angriber for fuld knald, slår cheftræneren fast.

Jesper Nielsen har tilsluttet sig en skadesliste bestående af langtidsskadede Buster Juul og Martin Larsen foruden Mikkel Hansen, som er ude med stress. Dermed er der flere ender, som trænerstaben skal have til at gå op undervejs i et travlt kampprogram.

- Vi er lidt nede på ressourcer i øjeblikket, så det passer os fint, at vi har én kamp mere nu, og så er der lidt landsholdspause, lyder det afsluttende fra Stefan Madsen.

Ligakampen mod Fredericia HK spilles lørdag klokken 14 i Thansen Arena.