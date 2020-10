Aalborg råder endnu engang over en stjerneduo: De har vist sig på internationalt niveau

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har i en lang årrække kunne mønstre en perlerække af topmålmænd.

Seneste sæson var klubben begunstiget af duoen Mikael Aggefors og Kristian Sæverås, som begge havde redningsprocenter, der gjorde dem til top-5 målmænd i den danske liga.

Men Sæverås skiftede før indeværende sæson sin tilværelse i Nordjylland ud med en i den tyske Bundesligaklub Leipzig, og derfor var direktør Jan Larsen hurtig til at gå på rov hos ligakonkurrenterne fra TTH Holstebro.

Her fik han fingrene i 23-årige Simon Gade, som stod med den tredjebedste redningsprocent i ligaen.

Cheftræner Stefan Madsen har da heller ikke svært ved at sætte ord på sit nye målmandspar.

- Det er en fantastisk duo. Jeg er simpelthen så glad for, at vi har fået Simon ind i folden. Han er en fremtidens målmand. Han har gjort det fantastisk og danner et stærkt makkerpar med Aggefors.

- De har ikke bare vist sig på den nationale scene, men har også vist, at de kan stå distancen på internationalt niveau, lyder det fra Stefan Madsen.

Den nye målmand var i TTH Holstebro i seneste sæson en del af den stærkeste duo i ligaen sammen med 26-årige Sebastian Frandsen. I Aalborg har han fået en noget ældre makker i Mikael Aggefors, der har rundet 35 år.

Han er derfor heller ikke i tvivl om, hvad han kan få ud af samarbejdet med Aggefors.

- Det er noget mere erfaring i "Agge", og det er selvfølgelig noget, som han kan bidrage med. Ellers kan jeg lære af "Agges" mere atypiske måde at stå på.

- Vi har fået et godt samarbejde op at stå, og det har fungeret rigtig fint, siger Simon Gade.

Det har fungeret så fint, at Aalborg endnu engang har en keeperduo, som begge indgår i top-5 over redningsprocenter i ligaen.

Mikael Aggefors er da heller ikke sen til at rose sin 12 år yngre målmandskollega.

- På banen komplimenterer vi hinanden godt, mens vores samarbejde uden for håndboldbanen også er stærkt.

- Simons helt store styrke er, at han altid har styr på, hvordan han skal reagere i situationen. Han ved, hvilke redninger han skal lave.

- Han er en stabil målmand, som giver tryghed til sit forsvar. Og det er vigtigt for et forsvar at vide, at han gør arbejdet færdigt, hvis bare de gør deres del, lyder det fra den svenske målmand Mikael Aggefors.

Svenskeren har stået forrygende indtil videre i sæsonen, og derfor er Simon Gade heller ikke for fin til at indrømme, at alderspræsidenten fører målmandsduellen på nuværende tidspunkt.

- Ja, Agge fører den vel lige nu. Han har stået et par rigtig gode kampe på det seneste.

- Hvis jeg skal i førersædet, så skal jeg tage flere bolde, men det vigtigste er, at vi tilsammen leverer de redninger, som der skal til. Jeg ser os mere som et makkerpar end konkurrenter, siger Simon Gade.