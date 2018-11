Aalborg rejste sig hurtigt fra skuffelse: Udraderede Kolding på udebane

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold rejste sig hurtigt efter skuffelsen i EHF Cuppen mod Füchse Berlin i weekenden.

Onsdag satte de sig igen i bussen med retning sydpå, men denne gang kunne de nøjes med at dreje fra ved Kolding, og med hjem i bagagen var en sikker sejr på 34-30 og yderligere to point, der konsoliderer holdets rang som ubestridt tophold i Herre Håndbold Ligaen. Og sejren var mere overlegen end cifrene antyder.

Kolding fik lov til at følge med til 6-5, og derfra fik Mikael Aggefors fat i Aalborg-målet, mens Aalborg begyndte at trylle i angrebet.

Først lavede Henrik Møllgaard en genial kigge-væk-aflevering til Magnus Saugstrup, der på stregen kvitterede med at sende bolden bagom ryggen og forbi Rickard Frisk i Kolding-målet.

KIF Kolding mod Aalborg Håndbold Foto: Bente Poder

Og så begyndte Omar Ingi Magnusson igen og igen at vise prøver på, hvorfor han kan være en nydelse på en håndboldbane. Assists til Mark Strandgaard, Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup øgede Aalborgs føring til fem mål, og det forspring nåede endda helt op på otte mål, inden KIF Kolding pyntede lidt på det efter et par tekniske fejl fra nordjyderne.

Andreas Holst udnyttede sikkert et straffekast efter første halvlegs udløb til at give Aalborg Håndbold en pauseføring på 19-13.

Fejlene fortsatte dog ind i anden halvleg fra Aalborg. Og holdet kunne takke Mikael Aggefors for at redde på en friløber fra Andreas Flodman, så forspringet ikke skrumpede helt ned til tre mål. Så kunne cheftræner Stefan Madsen tage en time-out og forsøge at få styr på tropperne igen ved stillingen 21-17.

Aalborg fik stoppet blødningen, og et par hurtige scoringer fra Mark Strandgaard i overtal fik igen føringen op på fem mål. I målet fik Mikael Aggefors ikke fat i meget i anden halvleg, så Kristian Saeverås kom ind og begyndte at tage fra, så Aalborg kunne bevare forspringet.

Det var nødvendigt, for i den anden ende begyndte Rickard Frisk at blive varm mellem stængerne med ni redninger i de første 20 minutter af anden halvleg.

Aalborg kunne dog køre sejren hjem uden de store bekymringer.