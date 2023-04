Aalborg rettede uskøn slingrekurs ud og triumferede

AALBORG:Det blev langt fra en slentretur, da Aalborg Håndbold kunne sikre grundspilssejren mod KIF Kolding onsdag aften. I stedet blev det en lang aften i slingrekurs, som i sidste ende blev rettet ud af storholdet.

Aalborg Håndbold vandt nemlig 24-22 i en sand neglebider, hvor gæsterne i perioder udstillede nordjyderne.

Det var uden Martin Larsen, Jesper Nielsen, Lukas Sandell og Aron Palmarsson på holdkortet, mens Mikkel Hansen fortsat er sygemeldt. Således fik unge kræfter som Victor Kløve og Marinus Munk vigtige minutter og en stor udfordring i en bølgende duel.

Aalborg Håndbold - KIF Kolding 24-22 (11-10) Håndbold, HTH Herreligaen Stillingen gennem kampen: 4-4, 5-7, 8-8, 11-10 (pause), 12-16, 17-17, 22-21 Mål, Aalborg Håndbold: Mads Hoxer 8, Sebastian Barthold 5, Felix Claar 3, Buster Juul 2, Rene Antonsen 2, Henrik Mølgaard 2, Benjamin Jakobsen 1, Marinus Munk 1 Topscorer, KIF Kolding: Erik Toft, seks mål Udvisninger: Aalborg 1, KIF Kolding 1 Tilskuere: 4765 VIS MERE

Hjemmeholdet kæmpede med at finde takterne gennem første del af første halvleg, og KIF Kolding formåede således at slide sig til en tomålsføring i et fyldt, nordjysk håndboldhal.

Mens Mads Hoxer skabte ravage i angrebet og igen agerede offensiv drivkraft for aalborgenserne, kæmpede han til tider med at stå over for den tidligere Mors-Thy-kaptajn, nordmanden Erik Toft, i den anden ende. Generelt fandt de gæstende sydjyder flere gange nemme åbninger for skud, indtil en time-out af Stefan Madsen virkede til at give lidt effekt.

En symfoni af stærke løb fra Felix Claar og Mads Hoxer lagde således en offensiv basis for hjemmeholdet trods manglende effektivitet fra begge, mens Benjamin Jakobsen trak opmærksom på stregen. Alt imens var Henrik Mølgaard i vanlig stil det defensive anker suppleret af fortsat stærke takter fra unge Victor Kløve frem mod pausen.

Dermed fandt Aalborg Håndbold en smule mere harmoni i første halvleg.

Trods en første halvleg af svingende kvalitet fra Aalborg Håndbold kunne de rødblusede altså gå til pause med en føring på 11-10 og en mindre slingrekurs mod grundspilstriumfen.

Aalborg Håndbold kæmpede i perioder i den spændende grundspilsfinale. Foto: Martin Damgård

Kursen blev dog ikke mere sikker efter pausen.

Efter et indledende mål af Henrik Mølgaard blev det nogle dyrebare minutter for hjemmeholdet, da KIF Kolding og i særdeleshed Erik Toft drev gæk med topholdet. På syv minutter fik gæsterne slået et hul på fire mål, og titlen som grundspilsmestre så flygtig ud, da de aalborgensiske angrebsfejl kom i bunker.

Til gengæld gik det også hurtigt, da Aalborg på ny samlede skårene op fra gulvet. Henrik Mølgaard viste offensive kvaliteter i Palmarssons fravær og pressede på med sin direkte stil, mens en række gennembrud fra nordjyderne igen skabte lighed ved 17-17.

Holdets unge duo i form af Victor Kløve og Marinus Munk blev i den periode skiftet ud til fordel for mere erfarne kræfter til i defensiven, og KIF Kolding kæmpede derefter med at finde åbningerne. I den anden ende gav det pote af gå syv mod seks i flere sekvenser.

Til sidst var løbet tæt, og marginalerne blev afgørende. Dermed var indskiftede Simon Gades straffekastsredning med to og et halvt minut tilbage særdeles vigtig for håbet om en samlet grundspilssejr. Fulgt op af et langskud af Felix Claar og en føring på 23-21 med et minut tilbage, sprang sveddråberne hele vejen rundt i Gigantium.

Med Mads Hoxers mål i sidste sekund til 24-22 kunne størstedelen af de knap 5000 tilskuere alligevel ånde lettet op.

Aalborg Håndbold-Kolding