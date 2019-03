Aalborg sikkert videre i pokalen: - Vi kom, vi prøvede og så må vi snakke om det

HÅNDBOLD: Hvis man, som Aalborg Håndbold gør om lige under to uger, gerne vil stå i marts og spille Final4, skal der overstås en del aftener i Nørre Bøvlekøbing mod lavere rangerede hold.

Det er charmen ved pokalhåndbold. De store mod de små.

Mandag aften var det dog ikke i en lille flække, hvor kragerne gør antræk til at vende, men i Smilets By - Aarhus, forstås - hvor AGF, nummer sjok i 2. division, bød Herreligaens etter indenfor i femte runde af pokalturneringen.

Lidt tiltrængt "kamptræning" til et Aalborg-hold, der har haft halvanden uges kamppause. Resultatet var der ikke meget at rafle om, sikker 33-23 sejr, men der var da bump på den nordjyske vej.

Ligaduksene leverede i hvert fald en forholdsvis energiforladt indledning på opgøret, var bagud både 9-10 og 12-14, før kampen led sit berømte knæk og forhåndsfavoritterne gjorde det, favoritter gør - vandt. Og også stort og komfortabelt.

Unge Frederik Bech fik spilletid på fløjen og bidrog med to scoringer i Aalborg Håndbolds storsejr. Foto: Torben Hansen

Undervejs fandt cheftræner Stefan Madsen plads til at give nogle af de mere uprøvede kræfter tid på gulvet. Frederik Bech røg ind på venstrefløj efter et kvarter og bidrog med et par mål. Oliver Norlyks venstrearm indtog backen og leverede blandt andet et slangehug så yderligt, at det fjernede spindelvæv i hjørnet. Derudover kom også Aleksander Selmar i spil og leverede flere fine aktioner og mål.

Løfter på hatten af AGF

Det er en kunst at spille pokalkampe. De har deres helt eget liv, en anden nerve og kan, også for topprofessionelle Aalborg-spillere, være svære at finde den rette tænding i.

Det kæmpede Aalborg Håndbold også med, medgav Mark Strandgaard.

Derfor blev det en klassisk pokalkamp.

- Det var i hvert fald et AGF-hold, der kom med alt, hvad de havde og troen på, at de kunne levere et godt resultat. Det må vi så tage hatten af for og sige, at det gjorde de også. De spillede på de strenge, de havde og kom med 100 procent engagement i deres ting modsat os, som desværre kun kom med 70-80 procent i enkelte perioder, sagde fløjspilleren.

Var det en kamp, hvor I tog herfra med flere minusser end plusser?

- Jeg synes ikke, at vi kan sætte minus ved noget, men vi kan fandeme heller ikke sætte plus ved noget. Så overordnet set, så er det sådan noget, hvor vi kan sige "vi kom, vi prøvede og så må vi snakke om det", grinte Mark Strandgaard.