Aalborg skal kopiere EM-triumfen fra 92 og Vardar fra 2019

HÅNDBOLD:Hvis Aalborg Håndbold ender med at vinde Champions League vil det være den største danske holdpræstation siden fodboldlandsholdets EM-guld i 1992. På dagen hvor både Aalborg Håndbold skal spille Champions League og det danske fodboldlandshold indleder en længe ventet EM-turnering er det næsten for oplagt at trække tråde tilbage til dansk idræts største stund.

Men i modsætning til de brave gutter fra de glade dage i Sverige er Aalborg-spillerne ikke kommet med på et afbud. Det er helt og aldeles egen fortjeneste, at man står blandt de fire bedste hold i verden. Det er i sig selv vanvittigt, og Henrik Møllgaards perspektiv på, at en Champions League-titel med Aalborg vil være større end et OL-guld med landsholdet, siger det hele. Så er spørgsmålet bare, hvad Aalborg kan stille op i Köln.

I lørdagens semifinale venter majestætiske PSG Handball for Stefan Madsens tropper. Et hold der består af lutter verdensklassespillere på alle positioner med undtagelse af keeper-positionen, hvor Aalborgs duo Simon Gade og Mikael Aggefors bestemt ikke har grund til at kigge ængsteligt ned i det andet mål, hvor Vincent Gerard har for vane at falde igennem, når det dyrt indkøbte storhold når netop til Köln.

Det er her, at Aalborg for alvor kan få en afgørende overhånd, men det kræver, at Mikael Aggefors eller måske Simon Gade står sit livs kamp.

Til gengæld kan der godt brede sig en panderynke eller to hen over Stefan Madsens ansigt, når han gennemgår resten af det franske holdkort. Mikkel Hansen er ikke sikkert førstevalg på venstrebacken. Her er stortalentet Elohim Prandi et værdigt alternativ til den kommende Aalborg-spiller. Det er blot et vidnesbyrd om, at det er absolut verdensklasse, som Aalborg er oppe mod. Det er en kliché, men Aalborg har intet at tabe, mens PSG har alt at tabe. For franskmændene er Aalborg en drømmemodstander i semifinalen.

Her skal man huske på, at det franske storhold, der har været blandt de lønførende klubber siden Mikkel Hansens ankomst i 2012, har haft ét mål for øje: At vinde Champions League. Det er trods mange besøg i Køln aldrig blevet en realitet, og nu er sandet i timeglasset ved at rinde ud. Det er nu eller aldrig for PSG.

Aalborg kan omvendt spille frigjort, men kunsten bliver at få forsvaret op at stå, så nordjyderne kan blive irriterende at spille mod, som man var mod Flensburg. Så er der nemlig belæg for en ny stor overraskelse af det solide nordjyske kollektiv.

Final 4 er noget særligt, og store overraskelser har fundet sted på det samme halgulv, som Aalborg-spillerne skal entrere lørdag eftermiddag. I 2019 leverede Vardar Skopje noget, der på sin vis vil minde om en eventuel triumf til Aalborg. Ingen havde regnet med nordmakedonerne, der havde haft en turbulent sæson, men helt sensationelt besejrede man både Barcelona og Vezsprem. Det vil være en mindre overraskelse, hvis Aalborg kan gøre kunststykket efter.