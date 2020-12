Aalborg skal møde storhold - igen: Bliver ottende gang lykkens gang?

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbold for første gang deltog i Champions League i 2014 var kampene mod Barcelona den helt store lakmusprøve for det unge håndboldhold.

Ikke overraskende endte det med to klare nederlag, og siden er de to mandskaber blevet parret med hinanden hele tre gange mere.

Og Aalborg Håndbold har aldrig vundet.

Inden kampen onsdag aften i Jutlander Bank Arena har Barcelona vundet de syv foregående, og det tætteste, nordjyderne har været på, var et nederlag på fire mål i 2019.

- Det er jo bare verdens bedste hold. Det må vi erkende. Og hvis vi skal have en chance, så skal vi ramme vores absolutte topniveau, og de skal helst være et stykke fra deres, siger fløjspilleren Buster Juul, der har været i Aalborg Håndbold siden 2013 og derfor har været i klubben ved alle møderne med den spanske storklub.

Buster Juul og Aalborg Håndbold i aktion i en tidligere kamp mod Barcelona i Champions League. Arkivfoto: Peter Mørk

- Jeg kan jo i hvert fald huske en gevaldig snitter på hjemmebane (11-31 i 2015. red.), og vi har jo set, hvordan de har udviklet sig fra år til år. Hver gang, de rekrutterer nye spillere, er det udelukkende verdensstjerner. Og når de skifter bagkæden efter 15 minutter af onsdagens kamp, så er det tre topspillere, der erstattes af tre andre topspillere.

Men udviklingen for Aalborg Håndbold har også været tydelig, og senest sendte de håndboldverdenen i chok, da de besejrede det ungarske storhold Veszprem på udebane - et resultat, der følger op på triumfen hjemme over den tidligere CL-semifinalist Nantes.

- Man kan jo tydeligt se vores egen udvikling. Da vi tabte med 20 med hjemmebane, var der en helt anden diskurs omkring holdet. Dengang gik snakken på, at vi var et ungt hold, der nærmest var lidt benovede over at møde verdensstjernerne. I dag er vi langt fra benovede, og vi lægger ikke skjul på, at vi går på banen for at få point hver gang- også når vi møder de helt store hold, siger Buster Juul.

- Det bliver altid nogle vilde kampe, fordi de gerne vil løbe, og det vil vi også, så man kan nok forvente mange mål endnu engang, siger fløjspilleren.

Så er det bare spørgsmålet, om ottende gang bliver lykkens gang for Aalborg Håndbold. Der er kampstart klokken 18.45, og er man ikke en af de få, der har billet, kan opgøret ses på TV3 Max.