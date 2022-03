Aalborg skal tøjle desperat bundhold uden forsvarskrumtap

HÅNDBOLD:De danske mestre fra Aalborg Håndbold kører videre i højeste gear og spiller søndag eftermiddag udekamp mod nedrykningstruede KIF Kolding i HTH Herreligaen.

Opgøret bliver dog uden holdets normale anfører René Antonsen, der senest spillede en nøglerolle i forsvaret i Champions League-triumfen ude mod Montpellier.

- Han har slæbt rundt på en dårlig fod i noget tid, som han har kæmpet med at komme sig over. Det var ekstremt vigtigt, at han klemte ballerne sammen og bidrog så flot i Frankrig forleden, men nu får han en pause mod Kolding, forklarer cheftræner Stefan Madsen, der i stedet har indlemmet Valdemar Hermansen i truppen.

Mens Aalborg Håndbold ligger isoleret på andenpladsen i den danske liga, så er Kolding kun lige placeret over nedrykningsstegen på grund af en bedre målscore end TMS Ringsted.

Har kniven for struben

- De har nærmest kniven for struben hver eneste gang, de går på banen i den kommende tid, så jeg forventer, at vi bliver mødt at en topmotivet modstander. De har voldt en del hold problemer med deres syv mod seks-spil, så det er noget af det, vi har forberedt os på, siger Stefan Madsen.

En af profilerne hos KIF Kolding er højrefløjen Andreas Flodman, der fra næste sæson skifter til Aalborg Håndbold. Ham er de danske mestre også særdeles opmærksomme på.

- Han er en dygtig forsvarsspiller, og så er han hurtig og kræver stærkt returarbejde at dæmme op for. Desuden er han særdeles afslutningssikker, lyder Aalborg-trænerens ros til den svenske fløj, der står noteret for 68 ligascoringer i sæsonen.

- Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så skal vi vinde den kamp. Vi har vist en rigtig god struktur i vores spil efter EM-pausen i januar, og det håber jeg, vi kan bygge videre på, siger Stefan Madsen.

Et af de våben, som modstanderne ikke har set så meget til endnu, blev demonstreret mod Montpellier i onsdags. Her lyste tilbagevendte Aron Palmarsson op i samarbejdet med playmaker Felix Claar.

- Der ligger et uforløst potentiale der, som jeg håber, vi kan bygge videre på, siger Stefan Madsen forud for kampen i Kolding søndag.