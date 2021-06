Aalborg skriver kontrakter med U-landsholdsspillere

I Aalborg Håndbold ser man frem til at få stjerner til klubben både denne sommer og næste sommer, men der er også tænkt på morgendagens stjerner i klubben.

Det er gjort ved at skrive kontrakter med de to U19-landsholdsspillere Victor Kløve og Valdemar Hermansen, der begge har fået kontrakter frem til sommeren 2023.

- Det er en drøm, der er gået i opfyldelse for mig, og jeg glæder mig virkelig meget til at fortsætte min udvikling i Aalborg Håndbold. Det er stort at være en del af det hold, jeg har fulgt på tæt hold i så mange år, og nu ser jeg bare frem til fortsat at kæmpe med næb og klør for at bevise mig, fortæller Victor Kløve i en pressemeddelelse, mens Valdemar Hermansen beskriver forlængelsen således:

- Jeg er utroligt glad for, at jeg har fået muligheden for at fortsætte i Aalborg Håndbold. Denne sæson har helt sikkert givet mig blod på tanden, og jeg er klar til at give mig 100 procent for at gribe denne chance og forfølge min drøm.

Det er ikke kun de to spillere, der er glade over, at de nu er i klubben i de næste to år.

For direktør Jan Andersen er også tilfreds med, at Victor Kløve og Valdemar Hermansen, der begge har fået debut i både ligaen og Champions League, fremover er en fast del af klubben.

- Jeg er stolt over, at vi kan beholde to af vores egne store talenter, der begge har gjort sig flot bemærket omkring ligaholdet allerede i denne sæson. De skal fortsætte på vores ungdomshold, mens de samtidigt skal snuse endnu mere til ligaholdet, hvor de skal træne med kontinuerligt – og fortsætter Victor og Valdemar deres flotte udvikling, håber vi på, at de bliver en fast del af ligaholdet i fremtiden, siger direktør Jan Larsen.