Aalborg-slider erkender: - Vi ramte ikke en skid

AALBORG:De førte 1-0, men det var også første og eneste gang, at Aalborg Håndbold var ovenpå i onsdagens Champions League-kamp mod Nantes.

Aalborgenserne måtte skuffe de 5000 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena med en præstation på det jævne mod et stærkt fransk hold, der virkede til at være i et markant højere gear.

Nantes scorede især i første halvleg efter behag i sejren på 35-32.

- Man skal vel være blind for ikke at kunne se, at vores defensiv haltede. Vores keepere ramte heller ikke ret meget, men de to ting hænger jo sammen, siger stregspiller René Antonsen.

Først i anden halvleg fik Aalborg Håndbold en smule fat i forsvaret, og her supplerede Mikael Aggefors med en håndfuld flotte redninger, som betød, at Nantes-føringen blev barberet ned til to mål.

- Man kan redde meget ved at komme med fuld drøn i alt, hvad man foretager sig. Vi fandt endelig noget intensitet i den periode, og man kunne mærke, at hele hallen kogte, når bare vi fik en par redninger. Det giver bare noget til et forsvar, forklarer René Antonsen.

Aron Palmarsson og Jesper Nielsen kæmpede forgæves mod et skarpt Nantes-hold. Foto: Lars Pauli

Desværre ramte aalborgensernes angrebsspil et dødvande - netop som det begyndte at lugte af et comeback.

- Vi fandt aldrig de gyldne perioder, hvor tingene gik op i en højere enhed. Da vi endelig ramte en god defensiv, så ramte vi ikke en skid i offensiven og omvendt. Tingene gik bare ikke hånd i hånd, og så er det svært at vinde håndboldkampe, erkender René Antonsen.

Aalborg Håndbold - Nantes 32-35 Håndbold, EHF Champions League

Stillinger undervejs: 1-4, 5-6, 6-10, 10-14, 13-17, (17-20), 19-25, 22-28, 27-29, 28-33, 30-35

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 7, Mikkel Hansen 6, Jesper Nielsen 3, Felix Claar 3, Lukas Sandell 3, René Antonsen 3, Benjamin Jakobsen 2, Andreas Flodman 2, Aron Palmarsson 1, Kristian Bjørnsen 1, Mads Hoxer 1

Topscorere, Nantes: , Valero Rivera 8, Thibaud Briet 6, Alexandre Cavalcanti 6

Udvisninger: Aalborg 2, Nantes 4

Tilskuere: 5020 VIS MERE

Aalborg Håndbold bliver med onsdagens nederlag stående på fjerdepladsen i deres Champions League-pulje - præcis halvvejs gennem gruppespillet.

- Der er mange point at spille om endnu, og det starter i næste uge i Nantes. Jeg tror, det bliver meget tæt, og jeg har på ingen måde opgivet, at vi kan tage en af de to øverste pladser.

- Lige nu kæmper vi lidt med tingene, men vi er stadig relativt tidligt på sæsonen, så vi har masser af tid til at rette det til. Vi kommer ikke til at se sådan her ud fremadrettet, siger en overbevist René Antonsen.

