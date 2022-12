Aalborg slog hårdt tilbage i dramatisk ishockeybrag mod Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Aalborg Pirates slog fredag aften tilbage og fik revanche for torsdagens 1-2-nederlag på hjemmevane til rivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

Aalborgenserne startede langsomt men vandt til slut fortjent et intenst og dramatisk andendagsgilde i Metal Ligaen i ishockey med 5-2.

Et opgør, der blev skæmmet af et gigantisk kanonslag, der med fem minutter tilbage af kampen sprang nede blandt Aalborgs medrejsende fans. Præcis hvad der var op og ned i situationen, var svært at vurdere fra pressepladserne i Nordjyske Bank Arena.

Kampen blev dog siden genoptaget, og med sejren holder Pirates sig til i jagten på førstepladsen i grundspillet, mens White Hawks forbliver på syvendepladsen.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 2-5 Periodecifre: 2-1, 0-2, 0-2

Mål: 1-0 Daniel Olsson Trkulja (6.30), 2-0 Christopher Frederiksen (7.20), 2-1 Brayden Low (14.46), 2-2 Jeppe Jul Korsgaard (30.55), 2-3 Victor Rollin Carlsson (34.25), 2-4 Trevor Gooch (44.55), 2-5 Brayden Low (55.52)

Udvisninger: Fr.havn WH 4x2 min og 1x5 min., Aalborg P. 4x2 min. og 2x5 min.

Tilskuere: 2788

Det var Frederikshavn, der kom klart bedst ud til opgøret og fik en decideret drømmestart med en 2-0-føring efter godt syv minutters spil foran 2788 feststemte tilskuere. Jesper Jensen stod for forarbejdet til åbningstræfferen, da han trak ind foran mål og tvang George Sørensen til en halvklaring, inden veteranen i samarbejde med Daniel Olsson Trkulja fik sat returen ind til 1-0.

Aalborg Pirates' bænk valgte straks at tage en challenge i håbet om at få dømt offside på Jesper Jensen, men den fik de ikke medhold i, og så er straffen som bekendt en udvisning i stedet. Den takkede Christopher Frederiksen pænt for i powerplayet med et trækskud op over skulderen på George Sørensen til 2-0.

George Sørensen i Aalborg Pirates' mål ærgrer sig, mens Frederikshavn-spillerne jubler over målet til 2-0 tidligt i 1. periode. Foto: Kim Dahl Hansen

Det blev et wakeup-call for de aalborgensiske gæster, der siden fik lagt en godt pres på hjemmeholdet. Nyligt ankomne Brayden Low arbejdede flot sammen med Emil Marcussen, og canadieren sørgede med sin første scoring i Pirates-trøjen for at reducere til 2-1 før periodepausen.

Anden periode startede skidt for gæsterne, da Lasse Bo Knudsen fik badebillet for en tackling i hovedhøjde på Jesper Jensen, og dermed fik Frederikshavn foræret fem minutters overtal. Pirates overlevede dog de første tre minutter, og så tog hjemmeholdets Daniel Madsen en udvisning, der neutraliserede situationen.

Siden meldte dramatikken sig igen, da Mikkel Højbjerg og Denys Rubanik røg i totterne på hinanden og dermed i fællesskab sendte hinanden ud af kampen. Sekunder efter tog Thomas Søndergaard endnu en udvisning for Frederikshavn, og den blev straffet af aalborgensernes powerplay. Jeppe Jul Korsgaard stod for scoringen til 2-2 godt halvvejs i kampen.

Frederikshavn-backen Denys Rubanik røg tidligt i bad efter en slagsmål med Aalborgs Martin Højbjerg. Foto: Kim Dahl Hansen

Aalborgs Trevor Gooch var millimeter fra at score til 2-3 sekunder efter, at pucken var sat i gang igen, og det var i den periode nærmest spil til ét mål. Ikke mindst, fordi hjemmeholdet blev ved med at tage udvisninger, og med fem minutter tilbage af anden periode kom scoringen også. Sat ind i powerplay af Victor Rollin Carlsson.

I tredje periode fortsatte Aalborg-dominansen, og Trevor Gooch afgjorde reelt forestillingen med sit mål til 4-2 knap fem minutter inde. En scoring, som Jeppe Jul Korsgaard skabte med en fornem assist.

Med fem minutter tilbage blev kampen afbrudt, da der lød et gigantisk brag i hallen som følge af et antændt kanonslag, men efter otte minutter blev spillet sat i gang igen. Her slog Brayden Low dobbelt målscorer med en styring tæt under mål til 5-2 for Aalborg Pirates.