Aalborg slog lokalrivaler: Stærk afslutning af mestrene

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold løb med sejren på en stærk indsats i begyndelsen og i midten af anden halvleg, da de onsdag aften besejrede lokalrivalerne fra Mors-Thy Håndbold. Cifrene blev 27-25.

Det blev endnu en særdeles mærkelig håndboldkamp for tomme tribuner, men i anden halvleg tog de aalborgensiske spillere sig virkelig sammen, og efter otte og et halvt minut havde de vekslet en pauseføring på et mål til en føring på 21-17.

Kampen startede meget lige ud, hvor Mors-Thy især gjorde god brug af en god start fra veteranen Søren Pedersen i målet og et par flotte scoring fra den tidligere Aalborg-fløj Jacob Hessellund.

Holdene fulgtes ad til 5-5, men herefter var det gæsterne, der kom bedst videre i kampen. Især da den svenske back Marcus Dahlin for alvor fik skudt sig ind. Derfor førte gæsterne med to mål flere gange i første halvleg, men mod slutningen af de første 30 minutter satte Aalborg gang i maskineriet, og især takket være stærkt stregspil fra Magnus Saugstrup, der havde afløst René Antonsen, der havde ramt stolpen to gange, i angrebet, og dermed kunne holdet gå til pausen med en føring på 16-15.

Og så var det altså, at Aalborg kom klart bedst fra start i anden halvleg. Norske Kristian Sæverås kom ind på kassen og havde fire redninger i de første syv minutter, og da Saugstrup fortsatte sit gode spil ligesom fløjen Mark Strandgaard, så gik Aalborg i front med 22-18.

Men Mors-Thy bed godt fra sig, og takket være nogle dumme fejl i det aalborgensiske angreb formåede gæsterne at komme tilbage og få udlignet til 23-23.

Men Aalborg Håndbold fik igen styr på spillet, og en scoring af Henrik Møllgaard bragte igen holdet i front med to scoringer - selvom holdet på det tidspunkt var i undertal.

Og med fire minutter igen scorede Omar Ingi Magnusson sit femte mål og øgede føringen til tre mål.

Aalborg Håndbold understregede dermed sin topposition i dansk håndbold, hvor holdet allerede har vundet grundspillet.

Mors-Thy ligger stadig på den slutspilsgivende ottendeplads med et forspring på to point ned til SønderjyskE og Aarhus. Der er to kampe tilbage af grundspillet.