Aalborg smed igen stor føring væk, men har stadig skæbnen i egne hænder

AALBORG:Aalborg Håndbold kan stadig afgøre sin semifinaleskæbne, selvom holdet lørdag smed en stor føring væk mod Ribe-Esbjerg for anden gang i slutspillet. Nordjyderne førte ad flere omgange med fem mål eller mere, men til sidst sluttede det 36-36 i Aalborg. Det ene point betyder, at Aalborg stadig selv kan afgøre, om de skal have hjemmebanefordel i semifinalerne, når Skjern søndag om en uge lægger vejen forbi Aalborg.

Hjemmeholdet kom som skudt ud af en kanon. Efter mindre end to minutter og nede med 0-2 følte Anders Thomsen sig nødsaget til at tage en timeout. Det forhindrede dog ikke aalborgenserne i at fortsætte det vanvittigt høje tempo. Fem minutter inde i kampen var de foran med 5-0, hvor særligt Aron Pálmarsson og Lukas Sandell viste prøver på deres offensive kvaliteter med to mål hver.

De spillemæssige problemer fortsatte for Ribe-Esbjerg i indledningen af opgøret. Sydvestjyderne havde noget nær umuligt ved at komme gennem Aalborgs solide defensiv, og dermed blev forspringet øget til 7-1.

Som kampen skred frem, fik gæsterne affundet sig bedre med det voldsomt høje tempo, Nordjyderne startede kampen i. Ribe-Esbjerg fik slået hul på Simon Gade og leverede et stærkt modsvar. Et kvarter inde i kampen var føringen nede på 9-8, hvilket tre brændte straffekast var stærkt medvirkende til.

Frem mod pausen viste Aalborg igen, at de havde et ekstra gear end lørdagens modstander. Der blev trykket lidt på speederen, og afstanden var igen vokset til fem mål. Men et par sjuskede afslutninger gav udeholdet muligheden for at gå til pause nede med 19-16.

Aalborg Håndbold - Ribe-Esbjerg 36-36 Håndbold, HTH Herreligaen, slutspil

Stillinger undervejs: 5-1, 8-5, 12-9, 15-12, (19-16), 22-20, 26-22, 31-28, 34-33

Mål, Aalborg Håndbold: Aron Pálmarsson 7, Felix Claar 7, Lukas Sandell 7, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 3, Martin Larsen 3, Henrik Møllgaard 2, Buster Juul 2, Jesper Nielsen 1

Topscorer, Ribe-Esbjerg: Marcus Dahlin 8

Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, Ribe-Esbjerg 5 VIS MERE

Det sløsede spil tog Aalborg med ind i anden halvleg. Et sukkende hjemmepublikum var vidner til, at Ribe-Esbjerg for anden gang i kampen svarede stærkt tilbage på en stor Aalborg-føring. Nordjyderne var fire minutter efter pausen kun foran med 20-19.

Felix Claar var manden, som slog til, da Aalborg var mest presset i første halvleg. Det kunststykke gentog han en halv time senere. Med tre hurtige scoringer sendte han sit hold foran med 24-20.

Herfra bølgede kampen frem og tilbage. Gæsterne fik flere gange barberet afstanden ned til to mål, men med fem minutter tilbage var situationen igen kritisk for hjemmeholdet, da gæsternes målmand Ágúst Eli Björgvinsson udlignede til 34-34 i tomt mål.

Ribe-Esbjerg fik også bragt sig foran med en enkelt i slutfasen, men Aalborg fik reddet lidt af æren, da de kom tilbage og sikrede et point.

Aalborg har to point op til Skjern på førstepladsen, men da nordjyderne vandt grundspillet vil en sejr over Skjern sende Aalborg op på førstepladsen.