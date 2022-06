Aalborg-spiller frygtede for karrieren: Onsdag gjorde han et lykkeligt comeback

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold-spillerne var lykkelige efter onsdag aftens sejr på 26-31 ude mod Bjerringbro-Silkeborg, der sikrede dem en DM-finaleplads. Der var dog én af spillerne, der var lidt mere lykkelig end de andre.

- Det er herligt. Intet mindre end herligt, sagde Sebastian Henneberg efter opgøret, hvor han kunne opleve et stort jubelbrøl blandt Aalborg-tilhængerne, da han endelig gjorde sit længeventede comeback.

Der var stod jubel fra Aalborg-spillerne efter den sikrede finaleplads. Her ses Nikolaj Læsø med armen i vejret. Foto: Lars Pauli

Aalborg-bagspilleren spillede sine første minutter i denne sæson i opgøret, og de første minutter siden april 2021, hvor han pådrog sig en korsbåndsskade, og derfor var det en helt speciel aften for ham.

- Dét er det, der gør det helt særligt for mig. Det jeg har været igennem har sgu været hårdt, og jeg er bare lykkelig for, at jeg står her og kan bidrage. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, lød det fra en glad Sebastian Henneberg, der havde følelserne uden på tøjet efter opgøret, og glæden var ikke til at tage fejl af.

- Hvis vi kigger 10 måneder tilbage, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet ville kunne spille håndbold mere, så at stå her nu er fuldstændig fantastisk. Vores fysioterapeut, Rasmus, og jeg har sateme kæmpet, og det har også været med både humør og lyst, men det kulminerer sgu nu, må man sige. Det kan ikke være meget bedre sådan en dag som i dag.

Bjerringbro-Silkeborg - Aalborg Håndbold 26-31 Håndbold, 2. DM-semifinale

Stillinger undervejs: 3-2, 6-4, 7-10, (12-11), 16-14, 18-19, 20-23, 22-27, 25-29

Topscorere, BSH: Nikolaj Øris 6, Henrik Tilsted 5, Jacob Lassen 4

Mål, Aalborg: Nikolaj Læsø 7, René Antonsen 6, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 4, Henrik Møllgaard 3, Felix Claar 3, Jesper Nielsen 2, Buster Juul 1, Christian Termansen 1

Udvisninger: BSH 1, Aalborg 2

Dommere: Nicklas Mark Pedersen og Nichlas Nygaard

Tilskuere: 2213 i Jysk Arena

Aalborg Håndbold er klar til DM-finalen, hvor enten GOG eller Skjern venter. VIS MERE

- Det er jo det, vi spiller for som håndboldspillere. Altså, vi vandt jo sidste år, men det føltes alligevel ikke sådan for mig. Det er noget helt andet, fordi man er med. Det er svært at beskrive, men jeg laver bare dét, jeg virkelig, virkelig godt kan lide.

- Det har været hårdt, at det er min egen krop, der har stoppet mig, og det ikke har været et valg, jeg selv har taget.

Sebastian Henneberg har trænet med holdet et stykke tid nu, og han er ret tilfreds med det niveau, han allerede har fundet til træning efter den lange skadespause.

- Jeg synes faktisk, at det er gået over forventning i forhold til, at jeg har været ude så længe. Jeg tager det stille og roligt, men gør selvfølgelig alt for at slå alle de andre af, sagde Henneberg med et stort grin.

- Ej, jeg synes, at det går så godt, og samtidig er jeg bare glad for at være med igen.

Aalborg Håndbold finaleklar

Det blev ikke til mere end et par minutter på banen i comebacket for Henneberg, men han nåede at få sendt en afslutning afsted med få sekunder tilbage af første halvleg. Desværre for ham og Aalborg misbrugte han, og Bjerringbro-Silkeborg kunne lige præcis nå at løbe ned og score i den anden ende til pauseføring på 12-11.

- Jeg var nødt til lige at markere mig, men jeg kunne måske godt lige have ventet tre sekunder mere, så de ikke havde scoret nede i den anden ende, men det endte heldigvis godt, sluttede Sebastian Henneberg med et smil.

Han og Aalborg Håndbold ved ikke, hvem deres modstander i DM-finalerne bliver. Det finder de ud af lørdag, hvor GOG tager imod Skjern i deres tredje og afgørende kamp om at møde Aalborg om det danske mesterskab.