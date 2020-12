Aalborg-spiller kæmper stadig med fysikken: - Han har meget lang vej til sit gamle niveau

HÅNDBOLD:Andreas Holst er i denne sæson vendt tilbage på håndboldbanen efter halvandet års skadesfravær, men selv om bagspilleren har været på Aalborg Håndbolds holdkort til størstedelen af denne sæsons kampe, kæmper han stadig for at komme tilbage i fuldt vigør.

For den baglårsskade, der længe satte Andreas Holst ud af spillet, har sat sine spor.

- Han mangler meget endnu, og det er også derfor, han har fået begrænset spilletid. Han er ikke skadet, men der har været noget ømhed. Vi håber alle sammen, at han formår at slås sig ud af de småproblemer, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

For det er ikke kun det opererede lår, der har voldt Andreas Holst problemer.

- Der har været lidt med baglåret og lidt med ryggen, men vi har smidt alt i bogen efter det, og heldigvis begynder det også at gå den rigtige vej, siger Andreas Holst, der på godt et kvarters spilletid scorede tre mål i lørdagens sejr over Lemvig-Thyborøn.

Da Andreas Holst blev skadet i februar 2019, havde han en anderledes stor rolle på Aalborg Håndbolds hold, ligesom han også var i spil til en plads på landsholdet.

- Jeg tænker ikke så meget på, hvor jeg var dengang. Jeg er et helt andet sted nu, og det arbejder jeg med i stedet for at kigge på, hvor jeg var engang, siger Andreas Holst, der foruden skadesproblemerne også må kæmpe med hård konkurrence på venstre back, hvor Nikolaj Læsø har spillet fremragende i denne sæson.

- Det er kun herligt. Jeg har haft brug for noget tid til at få kroppen til at fungere, og så er det kun rart, at der er andre, der spiller fantastisk. Det gør det en smule nemmere at sidde ude, siger Andreas Holst.

Det er dog stadig et åbent spørgsmål, om Andreas Holst nogensinde kommer tilbage på det niveau, han var på før skaden.

- Det er svært at sige, for han har stadig meget lang vej dertil. Først og fremmest skal han have fokus på igen at kunne spille sig på et tophold i ligaen, mener Stefan Madsen.