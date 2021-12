Aalborg-spiller ramt af utroligt uheld: - Heldigvis er der ikke lukket nogen døre

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold og Martin Larsen frygtede det værste, da højrebacken i onsdags kom galt af sted med sit venstre knæ i ligakampen på udebane mod Skive.

Og det var med god grund, viste det sig fredag, hvor en scanning bekræftede, at korsbåndet er ødelagt.

- Det er en tung nyhed for os alle sammen, men selvfølgelig mest af alt for Martin selv. Jeg synes, at han har taget det med løftet pande, men det er selvfølgelig et hårdt slag, der giver mange overvejelser og tanker, som han skal gøre sig på kort tid, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Det er intet mindre end tredje gang, at Martin Larsen ødelægger korsbåndet i venstre knæ. I både 2012 og 2013 blev han ramt af samme skade.

- Nu handler det for Martin om at overveje sine muligheder, men jeg kan love, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe ham tilbage.

- Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at det er samme knæ igen, men heldigvis er der optimisme at spore rundt omkring. Der er mange ting, der skal lykkes, men der er i hvert fald ikke blevet lukket nogen døre hos de eksperter, vi har talt med, siger Stefan Madsen.

Martin Larsen slår også selv fast, at han har ambitioner om at komme tilbage på håndboldbanen.

- Det er selvfølgelig rigtig hårdt lige nu, men jeg ved, at jeg i fællesskab med klubben og min familie nok skal komme igennem denne svære periode. Vi må se, hvad fremtiden bringer, men jeg vil i hvert fald gøre alt for at kæmpe mig tilbage igen, siger Martin Larsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Håndbold.

Sikkert er det, at Martin Larsen det næste lange stykke tid må slutte sig til Sebastian Henneberg på Aalborg Håndbolds liste over korsbåndsskadede spillere.

I forhold til onsdagens kamp i Skive er højrebackkollegaen Lukas Sandell dog spilleklar igen, når det lørdag eftermiddag gælder hjemmekampen mod Bjerringbro-Silkeborg.

Den norske venstrefløj Sebastian Barthold er til gengæld stadig fraværende efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 16.10.