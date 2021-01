Aalborg-spiller sendt hjem fra VM uden at komme i kamp

KAIRO:Fløjspilleren Magnus Bramming er dagen efter sin ankomst til Kairo blevet skiftet ind i Danmarks 20-mandstrup ved VM i håndbold.

Han erstatter Benjamin Jakobsen fra Aalborg Håndbold, som således sendes hjem fra VM uden at komme i kamp.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

I lighed med Emil Jakobsen, der har afgivet en positiv coronatest, er Magnus Bramming stadig i isolation på sit hotelværelse i Kairo.

De to spillere skal fremvise yderligere negative coronatest, før de kan skrives ind i en kamptrup. Kamptruppen består af 16 spillere fra 20-mandstruppen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har slået fast, at han stadig regner med at få Emil Jakobsen til rådighed, men på grund af usikkerheden har landstræneren set sig nødsaget til at få Bramming fløjet til Egypten.

Tirsdag aften skal Danmark møde Argentina i den sidste kamp i turneringens indledende gruppespil. Begge hold står noteret for to sejre, og holdene spiller derfor om at få flest mulig point med over i VM's mellemrunde.

/ritzau/